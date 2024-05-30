Суд рассмотрит дело двух десантников, обвиняемых в похищении и убийстве девушки в ЛНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание по уголовному делу в отношении военных Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и убийстве девушки в Луганской Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.
В январе 2023 года командир взвода ВДВ старший лейтенант Жамидулов, его подчиненный рядовой Дорожкин и другие военные выпивали в кафе в Луганске. К ним пришла местная жительница Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее состоял в интимных отношениях. Между старшим лейтенантом и 23-летней девушкой начался конфликт. По версии следствия, Жамидулов, опасаясь, что Давронова сообщит его жене об их связи, решил разобраться с девушкой, а солдатам сказал, что отвезет ее к нынешнему молодому человеку.
Девушку посадили в КамАЗ. Когда грузовик приехал в воинскую часть, Жамидулов связал ей руки скотчем, а Дорожкин по приказу командира заклеил ей глаза. Чтобы его действия выглядели правомерными, офицер сказал, что девушка в 2018-2021 годах служила в Вооруженных силах Украины, на ее теле есть татуировки с украинской символикой. Также он заявил, что Давронова занимается разведкой в интересах ВСУ, пишет «Коммерсантъ».
Девушку завели в солдатскую баню, там Жамидулов около 20 раз ударил ее ножом. В это время в баню вошел командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев, старший лейтенант приказал ему добить жертву. Не желая смерти девушки, но опасаясь негативных последствий со стороны Жамидулова, Плещеев ударил Давронову ножом в область левого плеча и правой ноги. Позже в баню вошел Дорожкин, офицер приказал ему добить девушку, и рядовой убил жертву ударом ножа в область сердца.
После того как Жамидулов убедился в смерти Давроновой, он приказал подчиненным вывезти тело за пределы пункта временной дислокации и подорвать тремя гранатами Ф-1, чтобы погибшую невозможно было опознать и определить причину ее смерти. Тем не менее удалось оперативно раскрыть преступление, всех трех военных задержали и арестовали.
Помимо убийства и похищения, Жамидулова и Дорожкина обвиняют в надругательстве над телом умершей. Кроме того, Жамидулову вменяют подстрекательство к покушению на убийство, рассказал РИА Новости представитель Южного окружного военного суда. Дело поступило в суд 16 мая, сказано в судебной карточке. Дело Плещеева будут слушать отдельно.
Жамидулову 28 лет, он уроженец Казахстана, а проживал в Псковской области. Имеет высшее образование, женат, у него две дочери. В январе 2022 года мужчина подписал контракт с Минобороны и в звании старшего лейтенанта проходил службу в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ.
В конце 2022 года в соцсетях и СМИ широко разошлось видео, на котором Жамидулов декламировал стих собственного сочинения, посвященный участникам специальной военной операции на Украине.
Дорожкина мобилизовали в январе 2023 года. Рядовой, служил в должности старшего разведчика ВДВ.