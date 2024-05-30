Суд рассмотрит дело двух десантников, обвиняемых в похищении и убийстве девушки в ЛНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание по уголовному делу в отношении военных Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и убийстве девушки в Луганской Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.





В январе 2023 года командир взвода ВДВ старший лейтенант Жамидулов, его подчиненный рядовой Дорожкин и другие военные выпивали в кафе в Луганске. К ним пришла местная жительница Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее состоял в интимных отношениях. Между старшим лейтенантом и 23-летней девушкой начался конфликт. По версии следствия, Жамидулов, опасаясь, что Давронова сообщит его жене об их связи, решил разобраться с девушкой, а солдатам сказал, что отвезет ее к нынешнему молодому человеку.





Девушку посадили в КамАЗ. Когда грузовик приехал в воинскую часть, Жамидулов связал ей руки скотчем, а Дорожкин по приказу командира заклеил ей глаза. Чтобы его действия выглядели правомерными, офицер сказал, что девушка в 2018-2021 годах служила в Вооруженных силах Украины, на ее теле есть татуировки с украинской символикой. Также он заявил, что Давронова занимается разведкой в интересах ВСУ, пишет «Коммерсантъ».