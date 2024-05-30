Путин назначил мэра Тюмени губернатором ХМАО

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой и назначил временно исполняющим обязанности главы региона мэра Тюмени Руслана Кухарука. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте пресс-службы Кремля.
На встрече с Кухаруком Путин отметил, что тот родился в ХМАО, всю жизнь работает в Тюмени (автономный округ входит в состав Тюменской области), для него там «все родное». Кухарук среди приоритетов работы на посту губернатора назвал переселение из аварийного жилья, поскольку «люди, которые живут на Севере, не должны себя чувствовать ущемленными». Он также упомянул о необходимости поддержки участников СВО и их семей.
Кухаруку 45 лет, он уроженец города Урай в ХМАО. В 2001 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «юриспруденция». До 2011 года занимал различные должности в департаменте имущественных отношений Тюменской области, затем возглавил департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. В сентябре 2016 года назначен заместителем главы администрации города, в мае 2018-го стал врио мэра. В октябре того же года депутаты избрали его главой Тюмени, через пять лет он снова заручился их поддержкой.
Комарова объявила о своей отставке с поста губернатора ХМАО-Югры 30 мая. Она возглавляла регион с марта 2010 года. Комарова оставалась последней женщиной-губернатором в России. По словам политика, она уйдет на другую работу.