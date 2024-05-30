Путин назначил мэра Тюмени губернатором ХМАО

Кухаруку 45 лет, он уроженец города Урай в ХМАО. В 2001 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «юриспруденция». До 2011 года занимал различные должности в департаменте имущественных отношений Тюменской области, затем возглавил департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. В сентябре 2016 года назначен заместителем главы администрации города, в мае 2018-го стал врио мэра. В октябре того же года депутаты избрали его главой Тюмени, через пять лет он снова заручился их поддержкой.





Комарова объявила о своей отставке с поста губернатора ХМАО-Югры 30 мая. Она возглавляла регион с марта 2010 года. Комарова оставалась последней женщиной-губернатором в России. По словам политика, она уйдет на другую работу.