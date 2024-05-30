В Сергиевом Посаде бездомный зарезал работницу трапезной храма, куда приходил поесть

Житель Сергиева Посада в Подмосковье убил работницу трапезной храма Петра и Павла, нанеся ей 13 ножевых ранений. Мужчину задержали. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Московской области.





Нападавший — бездомный, рассказали в региональном главке МВД. Его мать работала в храме, мужчина периодически приходил туда пообедать. Нанося удары ножом жертве, нападавший кричал, что та «отравила» его мать, сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным Telegram-канала «112», мужчина более 20 лет состоит на учете у психиатра.





Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование уголовного дела об убийстве в храма Петра и Павла.