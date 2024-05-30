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В Сергиевом Посаде бездомный зарезал работницу трапезной храма, куда приходил поесть
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Нападавший кричал на жертву, что та «отравила» его мать undefined
Новости

В Сергиевом Посаде бездомный зарезал работницу трапезной храма, куда приходил поесть

Нападавший кричал на жертву, что та «отравила» его мать

Житель Сергиева Посада в Подмосковье убил работницу трапезной храма Петра и Павла, нанеся ей 13 ножевых ранений. Мужчину задержали. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Московской области.


Нападавший — бездомный, рассказали в региональном главке МВД. Его мать работала в храме, мужчина периодически приходил туда пообедать. Нанося удары ножом жертве, нападавший кричал, что та «отравила» его мать, сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным Telegram-канала «112», мужчина более 20 лет состоит на учете у психиатра. 


Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование уголовного дела об убийстве в храма Петра и Павла.

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#убийство #происшествие #сергиев посад
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