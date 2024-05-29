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Путин на встрече с губернатором Оренбуржья потребовал не тянуть с восстановлением региона после паводков
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Глава государства добавил, что Денис Паслер может обращаться к нему напрямую undefined
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Путин на встрече с губернатором Оренбуржья потребовал не тянуть с восстановлением региона после паводков

Глава государства добавил, что Денис Паслер может обращаться к нему напрямую

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Оренбургской области Денисом Паслером потребовал не затягивать с восстановлением региона после паводков и в случае необходимости обращаться напрямую к нему. 


«Денис Владимирович, не затягивайте только! Если на уровне правительства будут какие-то вопросы возникать дополнительные, сразу говорите мне об этом, ладно? Сразу же, не тяните», — сказал Путин. 


Он отметил, что лето уже начинается, поэтому «надо срочно организовывать все работы». Президент указал, что самый острый вопрос в регионе — последствия паводков.


Весной 2024-го особенно сильно пострадали от подтоплений Оренбургская, Тюменская и Курганская области.

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#паводки #оренбургская область #денис паслер #владимир путин
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