Путин на встрече с губернатором Оренбуржья потребовал не тянуть с восстановлением региона после паводков

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Оренбургской области Денисом Паслером потребовал не затягивать с восстановлением региона после паводков и в случае необходимости обращаться напрямую к нему.





«Денис Владимирович, не затягивайте только! Если на уровне правительства будут какие-то вопросы возникать дополнительные, сразу говорите мне об этом, ладно? Сразу же, не тяните», — сказал Путин.





Он отметил, что лето уже начинается, поэтому «надо срочно организовывать все работы». Президент указал, что самый острый вопрос в регионе — последствия паводков.





Весной 2024-го особенно сильно пострадали от подтоплений Оренбургская, Тюменская и Курганская области.