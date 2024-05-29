Доктор Комаровский признался, что ненавидит Байдена, и назвал Украину ребенком, подвергающимся насилию

Доктор Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил, что ненавидит Байдена, и сравнил Украину с постоянно насилуемым ребенком.





На вопрос, что он думает о президенте США, Комаровский ответил: «Ужасно, я их ненавижу. <…> Когда я о них думаю, у меня перед глазами образ девочки, которая забрела в какой-то парк, где по ночам насильники собираются. Так вот, Байден — это типа родственник вот этой девочки, который говорит: «Иди, гуляй, иди в парк, не бойся, все будет нормально, я всегда с тобой. Тебя уже насилуют? Не переживай, я буду с тобой до конца», — заявил Комаровский.





Он добавил, что «верить нельзя никому».





«Как я отношусь к Байдену? Я отношусь как к человеку, который представляет страну, которая была инициатором того, что Украина разоружилась. Эта страна настояла на том, чтобы Украина была лишена ядерного оружия. Это они нас заставили отдать ядерное оружие, распилить стратегические бомбардировщики», — сказал доктор.





Комаровский подчеркнул, что это явление называется «глобальной подлостью международного масштаба». Также он заявил, что сегодня для него ООН — «структура, которой нет», а «все договоры между странами — чистая фигня».