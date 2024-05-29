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В Чебоксарах в ресторане взорвался газовый баллон, семь человек пострадали
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Двоих из них госпитализировали undefined
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В Чебоксарах в ресторане взорвался газовый баллон, семь человек пострадали

Двоих из них госпитализировали

Взрыв газового баллона произошел в ресторане гостиницы в Чебоксарах. В результате инцидента пострадали семь человек. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.


Отмечается, что пострадали семь человек. Двое из них находятся в больнице, остальным помощь оказана на месте, сообщил источник агентства. На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Чебоксар Александр Марков.


В пресс-службе прокуратуры Чувашии рассказали, что в помещении ресторана, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с газом (не бытовой газ), находящегося под давлением. 


6 февраля в центре Сочи на улице Тимирязева произошел взрыв. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что взорвался газ в пекарне популярной продуктовой сети. 


Пострадавших увезли в городскую больницу. В МЧС отметили, что взрыв не спровоцировал пожар, а несущие конструкции здания не пострадали.

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#взрыв газа #чебоксары #чп
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