В Чебоксарах в ресторане взорвался газовый баллон, семь человек пострадали

Взрыв газового баллона произошел в ресторане гостиницы в Чебоксарах. В результате инцидента пострадали семь человек. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.





Отмечается, что пострадали семь человек. Двое из них находятся в больнице, остальным помощь оказана на месте, сообщил источник агентства. На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Чебоксар Александр Марков.





В пресс-службе прокуратуры Чувашии рассказали, что в помещении ресторана, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с газом (не бытовой газ), находящегося под давлением.





6 февраля в центре Сочи на улице Тимирязева произошел взрыв. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что взорвался газ в пекарне популярной продуктовой сети.





Пострадавших увезли в городскую больницу. В МЧС отметили, что взрыв не спровоцировал пожар, а несущие конструкции здания не пострадали.