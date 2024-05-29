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Депутат Неверов опроверг слухи о своем уходе с поста вице-спикера Госдумы
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Никакого обсуждения этого вопроса не было, подчеркнул он undefined
Новости

Депутат Неверов опроверг слухи о своем уходе с поста вице-спикера Госдумы

Никакого обсуждения этого вопроса не было, подчеркнул он

Депутат от «Единой России» Сергей Неверов в беседе с Daily Storm заверил, что пока не собирается покидать пост вице-спикера Госдумы. Ранее о его скором уходе написали «Ведомости» со ссылкой на источники.  


«Впервые эту новость услышал от ваших коллег — журналистов. У меня ни с кем никакого обсуждения и разговоров не было. Я как работал, так и продолжаю. Если какие-то где-то есть решения, то, думаю, они будут обсуждаться», — заявил Неверов. 


В 2020 году политик уже уступал должность зампредседателя Госдумы бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву. Однако, по словам самого Неверова, тогда была совсем иная ситуация. 


Он отметил, что был руководителем фракции и одновременно зампредседателя Государственной думы. Так было только у «Единой России», другие руководители фракций отвечали лишь за фракции, добавил Неверов. 


«Когда пришел Алексей Гордеев, это было совместное решение, в том числе партии и руководства, разделить пост руководителя фракции и зампреда. Сейчас ситуация не такая», — сказал депутат.


Неверов — депутат шести созывов Госдумы. Парламентарий находится под санкциями Европы, США, Великобритании и ряда других стран. 

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#депутат #неверов #госдума
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