Депутат Неверов опроверг слухи о своем уходе с поста вице-спикера Госдумы

Депутат от «Единой России» Сергей Неверов в беседе с Daily Storm заверил, что пока не собирается покидать пост вице-спикера Госдумы. Ранее о его скором уходе написали «Ведомости» со ссылкой на источники.





«Впервые эту новость услышал от ваших коллег — журналистов. У меня ни с кем никакого обсуждения и разговоров не было. Я как работал, так и продолжаю. Если какие-то где-то есть решения, то, думаю, они будут обсуждаться», — заявил Неверов.





В 2020 году политик уже уступал должность зампредседателя Госдумы бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву. Однако, по словам самого Неверова, тогда была совсем иная ситуация.





Он отметил, что был руководителем фракции и одновременно зампредседателя Государственной думы. Так было только у «Единой России», другие руководители фракций отвечали лишь за фракции, добавил Неверов.





«Когда пришел Алексей Гордеев, это было совместное решение, в том числе партии и руководства, разделить пост руководителя фракции и зампреда. Сейчас ситуация не такая», — сказал депутат.





Неверов — депутат шести созывов Госдумы. Парламентарий находится под санкциями Европы, США, Великобритании и ряда других стран.