Актера Алексея Панина внесли в список террористов и экстремистов

15 февраля Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал актера Панина по делу о призывах к терроризму. Об этом сообщила столичная пресс-служба судов общей юрисдикции.





Там подчеркнули, что Панин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма».





В мае 2023-го Следственный комитет РФ возбудил в отношении Алексея Панина уголовное дело об оправдании теракта на Крымском мосту. Поводом стал пост актера в соцсетях, опубликованный 8 октября 2022 года. В день взрыва на Крымском мосту Панин написал, что «не может скрыть радости» от случившегося.





МВД России в конце мая объявило артиста в розыск. Также в проданной Паниным квартире в Москве правоохранители провели обыски. За публичные высказывания в поддержку терроризма актеру грозит до семи лет лишения свободы.