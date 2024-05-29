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Актера Алексея Панина внесли в список террористов и экстремистов
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В феврале суд в Москве заочно арестовал его undefined
Новости

Актера Алексея Панина внесли в список террористов и экстремистов

В феврале суд в Москве заочно арестовал его

Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов. Эти данные появились в базе ведомства. 

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15 февраля Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал актера Панина по делу о призывах к терроризму. Об этом сообщила столичная пресс-служба судов общей юрисдикции. 


Там подчеркнули, что Панин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма». 


В мае 2023-го Следственный комитет РФ возбудил в отношении Алексея Панина уголовное дело об оправдании теракта на Крымском мосту. Поводом стал пост актера в соцсетях, опубликованный 8 октября 2022 года. В день взрыва на Крымском мосту Панин написал, что «не может скрыть радости» от случившегося.


МВД России в конце мая объявило артиста в розыск. Также в проданной Паниным квартире в Москве правоохранители провели обыски. За публичные высказывания в поддержку терроризма актеру грозит до семи лет лишения свободы.

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