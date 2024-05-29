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Путин подписал закон о создании реестра должников по алиментам
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По предварительной оценке, в него внесут имена более 130 тысяч россиян undefined
Новости

Путин подписал закон о создании реестра должников по алиментам

По предварительной оценке, в него внесут имена более 130 тысяч россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, и в России появится реестр должников по алиментам. Документ опубликован на официальном портале. 


В реестр войдут сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних и недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей. Также в нем будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, объявленных судебными приставами в розыск.

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РИА Новости со ссылкой на Минюст пишет, что создание этого списка — «мера дополнительного морального воздействия» на должников.


22 мая закон одобрил Совет Федерации. Сообщалось, что в реестр могут попасть свыше 133 тысяч человек. Данные должника в реестре будут общедоступными до их исключения в связи с полным погашением задолженности.

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