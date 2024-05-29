Путин подписал закон о создании реестра должников по алиментам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, и в России появится реестр должников по алиментам. Документ опубликован на официальном портале.
В реестр войдут сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних и недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей. Также в нем будут содержаться данные о неплательщиках алиментов, объявленных судебными приставами в розыск.
РИА Новости со ссылкой на Минюст пишет, что создание этого списка — «мера дополнительного морального воздействия» на должников.
22 мая закон одобрил Совет Федерации. Сообщалось, что в реестр могут попасть свыше 133 тысяч человек. Данные должника в реестре будут общедоступными до их исключения в связи с полным погашением задолженности.