Москалькова обвинила Украину в срыве обмена пленными

Она поблагодарила Минобороны за сотрудничество в рамках возвращения россиян из плена.«К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены», — сказала Москалькова.





Российская сторона находится в диалоге с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, а также Международным комитетом Красного Креста, добавила Москалькова.





Как уточнила российский омбудсмен, удалось посетить более 700 граждан с обеих сторон. Также была достигнута договоренность о зеркальных передачах из дома вещей и писем.