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Москалькова обвинила Украину в срыве обмена пленными
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Она сообщила, что удалось договориться о зеркальных передачах вещей, писем и записок от детей военнослужащих с обеих сторон undefined
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Москалькова обвинила Украину в срыве обмена пленными

Она сообщила, что удалось договориться о зеркальных передачах вещей, писем и записок от детей военнослужащих с обеих сторон

Обмены пленными между Москвой и Киевом приостановлены уже несколько месяцев, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, это произошло из-за «надуманных требований Украины».

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Она поблагодарила Минобороны за сотрудничество в рамках возвращения россиян из плена.«К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены», — сказала Москалькова.


Российская сторона находится в диалоге с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, а также Международным комитетом Красного Креста, добавила Москалькова. 


Как уточнила российский омбудсмен, удалось посетить более 700 граждан с обеих сторон. Также была достигнута договоренность о зеркальных передачах из дома вещей и писем.

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