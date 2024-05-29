Москалькова обвинила Украину в срыве обмена пленными

Обмены пленными между Москвой и Киевом приостановлены уже несколько месяцев, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, это произошло из-за «надуманных требований Украины».
Она поблагодарила Минобороны за сотрудничество в рамках возвращения россиян из плена.«К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены», — сказала Москалькова.
Российская сторона находится в диалоге с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, а также Международным комитетом Красного Креста, добавила Москалькова.
Как уточнила российский омбудсмен, удалось посетить более 700 граждан с обеих сторон. Также была достигнута договоренность о зеркальных передачах из дома вещей и писем.