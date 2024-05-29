КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом

По информации южнокорейских военных, шары начали пересекать границу с вечера 28 мая и упали в разных местах по всей стране. Агентство Yonhap отмечает, что они смогли достичь юго-восточной провинции Южный Кенсан. Внутри «презентов» были пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и навоз.





«Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. [Мы] строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия», — сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Сеула.





В конце марта агентство Yonhap писало, что военные Южной Кореи намерены запустить к 2030 году около 60 спутников-шпионов для наблюдения за Северной Кореей. В 2023-м КНДР отчиталась о запуске своего первого военного шпионского спутника.