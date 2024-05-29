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КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом
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Они упали в разных местах по всей стране undefined
Новости

КНДР отправила в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом

Они упали в разных местах по всей стране

С территории Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Южную Корею прилетели около 150 воздушных шаров с мусором и навозом. В Сеуле призвали Пхеньян остановить «бесчеловечные и вульгарные действия».

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По информации южнокорейских военных, шары начали пересекать границу с вечера 28 мая и упали в разных местах по всей стране. Агентство Yonhap отмечает, что они смогли достичь юго-восточной провинции Южный Кенсан. Внутри «презентов» были пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и навоз.


«Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. [Мы] строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия», — сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Сеула.


В конце марта агентство Yonhap писало, что военные Южной Кореи намерены запустить к 2030 году около 60 спутников-шпионов для наблюдения за Северной Кореей. В 2023-м КНДР отчиталась о запуске своего первого военного шпионского спутника.

#кндр #южная корея #воздушный шар
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