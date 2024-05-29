В Оренбургской области выпускников из зоны паводков не освободят от ЕГЭ

Выпускников из зоны паводков не освободят от сдачи Единого государственного экзамена. Льготы при поступлении в вузы и средние учебные заведения для них тоже не предусмотрены. Этих мер поддержки нет в регламентах, рассказали Daily Storm в Министерстве образования Оренбургской области.





В региональном ведомстве добавили, что в пострадавших от наводнений регионах организуют специальные пункты сдачи ЕГЭ. Все они готовы к проведению испытаний.





«Единый государственный экзамен в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 4 апреля 2023 года №233/552, проводится в специально организованных пунктах проведения экзаменов (далее — ППЭ), перечень которых утверждается региональным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия в сфере образования», — сказано в ответе министерства.





В апреле президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях задался вопросом, почему так мало жителей пострадавших территорий получили помощь от властей. Глава государства зачитал данные, согласно которым в Оренбургской области от пострадавших принято более 400 тысяч заявлений на получение помощи, а поддержка оказана 46 тысячам человек.





Таким образом, помощь получили более 10% заявителей. По словам Путина, в других регионах такое же соотношение заявлений и оказанной помощи. Президент поручил разобраться с этим вопросом.