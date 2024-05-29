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Минобороны: Над Белгородской областью уничтожен беспилотник и семь снарядов РСЗО «Град»
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Ранее была сбита авиационная бомба Hammer и снаряд РСЗО «Ольха» undefined
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Минобороны: Над Белгородской областью уничтожен беспилотник и семь снарядов РСЗО «Град»

Ранее была сбита авиационная бомба Hammer и снаряд РСЗО «Ольха»

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и дрон над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. 

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Ранее в министерстве заявили, что на территории региона сбили авиационную бомбу Hammer и снаряд РСЗО «Ольха». В ведомстве уточнили, что система ПВО отработала около 20:00 мск 28 мая. 


25 мая в результате украинских ударов по территории Белгородской области погибли четыре человека, еще 18 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.


Среди пострадавших двое — дети. Четыре человека находятся в реанимации, троих отпустили на амбулаторное лечение, написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

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