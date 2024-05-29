Минобороны: Над Белгородской областью уничтожен беспилотник и семь снарядов РСЗО «Град»

Ранее в министерстве заявили, что на территории региона сбили авиационную бомбу Hammer и снаряд РСЗО «Ольха». В ведомстве уточнили, что система ПВО отработала около 20:00 мск 28 мая.





25 мая в результате украинских ударов по территории Белгородской области погибли четыре человека, еще 18 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.





Среди пострадавших двое — дети. Четыре человека находятся в реанимации, троих отпустили на амбулаторное лечение, написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.