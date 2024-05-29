Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин стал секретарем Госсовета

Также политик заявил, что работа Госсовета продолжается в том же объеме. Его комиссии вскоре включат в правительственные группы для отработки окончательных решений по нацпроектам, которые обновят в 2025 году.





В мае 2024 года президент РФ Путин назначил Дюмина своим помощником. До этого он возглавлял Тульскую область с 2016 года.