В Москве подвели итоги предварительного голосования «Единой России». Оргкомитет по проведению праймериз рассмотрел и подписал протоколы о результатах предварительного голосования. Итоговый список кандидатов был направлен в президиум регионального политсовета. Как рассказал секретарь московского отделения партии Петр Толстой, в столице в этот раз было самое конкурентное голосование по России. В среднем, чтобы осенью побороться за мандат в Мосгордуме, на одно место претендовало более девяти человек.





«За 15 лет проведения предварительное голосование стало четко действующим механизмом. В Москве пройти регистрацию смогли 356 претендентов: 60% — это члены партии, 20% — молодежь до 35 лет», — рассказывает Толстой.





По его словам, интересную динамику в этот раз показали женщины.





«Про них мы всегда говорим с удовольствием. 23 женщины из 45 одномандатных округов по итогам праймериз получили наивысшее число голосов», — добавляет депутат, отмечая, что, возможно, Мосгордума осенью «получит красивое женское лицо».





Кроме того, партийные списки претерпели серьезные обновления — 26 кандидатов, победивших в предварительном голосовании, в настоящий момент не являются действующими кандидатами московского парламента.





«У нас новые лица с новыми идеями, которые, надеюсь, в своей работе будут ориентироваться на союз с опытными партийцами», — резюмировал Толстой.





Как ранее писал РБК, среди тех, кто депутатом не является, но будет принимать участие в выборах, — певец и телеведущий Родион Газманов. Выдвижение сына Олега Газманова поддержали пять тысяч сторонников «Единой России», он будет баллотироваться по 39-му округу (проспект Вернадского, Тропарево-Никулино).





По 42-му округу (Дорогомилово и Филевский парк) на праймериз победила фигуристка, депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая.





Также среди победителей предварительного голосования директор Московского зоопарка Светлана Акулова (округ 43: Пресненский район, Хорошево-Мневники), космонавт Антон Шкаплеров (округ 3: Южное Тушино, часть района Митино). Во 2-м избирательном округе победила биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.