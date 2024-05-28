В МИД признали, что из Афганистана исходит угроза терроризма, но Россия сотрудничает с «Талибаном» из прагматических соображений

МИД России признал, что из Афганистана исходит угроза терроризма. Вместе с тем Россия сотрудничает с «Талибаном»* из прагматических соображений, следует из ответа министерства.





«Руководствуясь соображениями прагматизма, все ведущие мировые державы, включая Россию, стали постепенно налаживать с новыми афганскими властями практическое взаимодействие. В числе направлений сотрудничества — противодействие исходящим с афганской территории угрозам терроризма и наркотрафика», — сообщили в ведомстве.





В МИД подчеркнули, что без снятия с движения талибов статуса террористической организации бороться с этими угрозами невозможно. Также в пресс-службе министерства заверили, что исключение «Талибана» из списка террористических организаций не связано с возможным визитом его представителей на ПМЭФ.





«Изучение целесообразности дальнейшего пребывания движения талибов в списке организаций, признанных террористическими, естественно, никак не связано с приглашением афганских представителей на те или иные международные мероприятия, включая ПМЭФ», — рассказали в МИД.





27 мая МИД России и Минюст РФ доложили президенту Владимиру Путину, что террористическое движение «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. Об этом СМИ заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Позже эту информацию подтвердил глава МИД Сергей Лавров.





28 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с талибами теперь «все иначе», а Россия близка к установлению полноформатных отношений с представителями запрещенного в РФ движения «Талибан», которое снова у власти в Афганистане. По словам политика, за последние годы многое поменялось — если раньше террористами считались талибы, то теперь пособниками террористов являются американские власти.





«20 лет — это достаточно длительный период, в ходе которого история совершила немало серьезных пируэтов. В начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе», — сказал Медведев.





* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.