Новости
Новости 18+
St
В компании «Олимпситистрой», связанной с делом арестованного экс-замминистра обороны, появились новые вакансии
18+
Ранее Daily Storm писал, что с начала СВО прибыль фирмы выросла почти в четыре раза undefined
Эксклюзив Новости

В компании «Олимпситистрой», связанной с делом арестованного экс-замминистра обороны, появились новые вакансии

Ранее Daily Storm писал, что с начала СВО прибыль фирмы выросла почти в четыре раза

Подрядчик Минобороны, связанный с делом Тимура Иванова, продолжает работать. Недавно в компании «Олимпситистрой» открылись новые вакансии. На это обратил внимание Daily Storm.


С 21 мая на hh.ru появилось четыре вакансии. Среди них — машинист экскаватора, автокрановщик, водитель автомобиля, а также секретарь в офис. Подрядчик предлагает зарплату от 68 тысяч до 120 тысяч рублей. Трех сотрудников ищут для работы в Москве, а еще одного — на объекте в селе Тургиново Тверской области. 


В населенном пункте с ноября прошлого года застройщик возводит пожарное депо, спортивный комплекс, жилое здание для сотрудников и гостиницу, писали «Тверские ведомости».


В разговоре с Daily Storm сотрудник «Олимпситистроя» не смог прокомментировать нынешнее положение компании, однако пообещал передать запрос компетентным лицам.


Известно, что компания «Олимпситистрой» существует на рынке более 18 лет. Ее основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставной капитал «Олимпситистроя» — 0,5 миллиона рублей. Фомину в компании сейчас принадлежит доля в 50%. Такая же — у второго соучредителя и совладельца Дмитрия Хавронина. Он в этом уголовном деле не фигурирует.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

У компании, «засветившейся» в деле генерала Иванова, с начала СВО выросла прибыль почти в четыре раза

Бывший совладелец этой фирмы, по данным следствия, давал взятки экс-заместителю министра обороны 27 мая 2024
Dailystorm - У компании, «засветившейся» в деле генерала Иванова, с начала СВО выросла прибыль почти в четыре раза
#тимур иванов #компания #минобороны #олимпситистрой
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии