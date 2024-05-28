В компании «Олимпситистрой», связанной с делом арестованного экс-замминистра обороны, появились новые вакансии

Подрядчик Минобороны, связанный с делом Тимура Иванова, продолжает работать. Недавно в компании «Олимпситистрой» открылись новые вакансии. На это обратил внимание Daily Storm.





С 21 мая на hh.ru появилось четыре вакансии. Среди них — машинист экскаватора, автокрановщик, водитель автомобиля, а также секретарь в офис. Подрядчик предлагает зарплату от 68 тысяч до 120 тысяч рублей. Трех сотрудников ищут для работы в Москве, а еще одного — на объекте в селе Тургиново Тверской области.





В населенном пункте с ноября прошлого года застройщик возводит пожарное депо, спортивный комплекс, жилое здание для сотрудников и гостиницу, писали «Тверские ведомости».





В разговоре с Daily Storm сотрудник «Олимпситистроя» не смог прокомментировать нынешнее положение компании, однако пообещал передать запрос компетентным лицам.





Известно, что компания «Олимпситистрой» существует на рынке более 18 лет. Ее основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставной капитал «Олимпситистроя» — 0,5 миллиона рублей. Фомину в компании сейчас принадлежит доля в 50%. Такая же — у второго соучредителя и совладельца Дмитрия Хавронина. Он в этом уголовном деле не фигурирует.