Онищенко дал советы школьникам, как сдавать ЕГЭ без нервов и таблеток

В прошлом году россияне в период сдачи Единого госэкзамена купили успокоительных почти на полмиллиарда рублей. С 26 мая по 20 июня 2023 года на успокоительные препараты тратили на 17% больше по сравнению с среднесуточным показателем с начала года, а на глицин — на 12% больше. Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с Daily Storm дал советы школьникам, как сдавать ЕГЭ без нервов и без таблеток.





Онищенко посоветовал школьникам поменьше пользоваться сильными седативными препаратами: «Школьники если пользуются таблетками с экстрактом пустырника — это естественное седативное средство, которое успокаивает, или пьют настой ромашки, — ничего страшного в этом не будет. А вот медикаментозное седативное средство, которое обладает тоже успокоительным, но, так сказать, привнесенным свойством, которое выработалось с помощью специальных препаратов фармацевтических, — этим надо меньше пользоваться».





В первую очередь нужно помнить, что ЕГЭ — это не окончательная оценка интеллектуальных способностей, подчеркнул эксперт. «Это не значит, что если вы получили оценку ниже ожидаемой, то это все, конец жизни. Нужно более философски смотреть на этот вопрос», — считает экс-глава Роспотребнадзора.





Он также призвал детей «не сидеть ночи напролет» над учебниками, обязательно выспаться и соблюдать привычный режим дня во время подготовки к экзаменам. А непосредственно перед ЕГЭ полезно лечь спать даже пораньше.





Важно также не забывать, что экзамен можно пересдать: «Нужно понимать: «Ну ничего не получилось — пересдам через какое-то время».





Если не получается ответить на какой-то вопрос на экзамене, то можно отложить его и вернуться к нему позже: «Допустим, если какой-то вопрос не идет — перескочите, опуститесь ниже [на другие задания]. Если все последующие ответы ответите, то вернитесь к тому вопросу, который почему-то вам не дался с первого подхода, будет легче его решать. Если зациклиться на втором или третьем вопросе, а внизу еще несколько находятся, то можно просто тактически проиграть этот экзамен».





«Конечно, нередко разгоняющую роль в таком истерическом состоянии играют родители. <...> Поэтому этот фактор тоже нужно минимизировать — если сами родители не могут совладать с собой, то лучше не быть при этом рядом с ребенком, потому что он все равно этой истерической энергией зарядится», — добавил Онищенко.





Геннадий Онищенко считает «неслабым утешением» возможность использовать ЕГЭ для поступления в вузы, когда не нужно ничего сдавать в университете дополнительно, как это было до введения Единого госэкзамена.





«Я примеряю к себе — лето после окончания школы у нас было, наверное, самым сложным в жизни. Нужно было сдать все экзамены в школе. Затем через месяц снова сдавать экзамены в вузах, — поделился бывший глава Роспотребнадзора. — Конечно же, детям, которые сейчас поступают, сложно сдавать ЕГЭ! Ты разговариваешь не с человеком, а с условной машиной [во время сдачи ЕГЭ]. Но зато это все только один раз! Если все прошло хорошо — вбросил веером пачку своих документов, в пять вузов можно их сдать. А потом наслаждаться тем, когда тебя из пяти в три вуза зачислят, и ты будешь выбирать, в каком же тебе учиться. Это тоже мощный фактор, который мобилизует на успешную сдачу!»





Геннадий Онищенко пожелал всем школьникам удачи на экзаменах: «Всем успехов! И убежденность в том, что все будет хорошо, должна быть мощным драйвером к максимальному спокойствию и вере в себя!»