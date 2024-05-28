Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

За проголосовали 84 депутата, против — четверо. Оппозиция покинула зал заседаний и присоединились к митингующим на проспекте Руставели перед зданием парламента.





После преодоления вето законопроект снова отправят президенту Саломе Зурабашвили, если она опять откажется его подписывать, это сделает спикер парламента Шалва Папуашвили.





Ранее рассмотрение законопроекта об иноагентах вызвало массовые протесты в Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Оппозиционные силы поддержала также президент Грузии Саломе Зурабишвили и западные политики.