Новости
Новости 18+
St
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
18+
За это проголосовали 84 депутата undefined
Новости

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

За это проголосовали 84 депутата

Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, мешавшее принятию законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщает газета NewsGeorgia.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

За проголосовали 84 депутата, против — четверо. Оппозиция покинула зал заседаний и присоединились к митингующим на проспекте Руставели перед зданием парламента.


После преодоления вето законопроект снова отправят президенту Саломе Зурабашвили, если она опять откажется его подписывать, это сделает спикер парламента Шалва Папуашвили. 


Ранее рассмотрение законопроекта об иноагентах вызвало массовые протесты в Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Оппозиционные силы поддержала также президент Грузии Саломе Зурабишвили и западные политики.

#закон #грузия #зурабишвили #иноагент
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии