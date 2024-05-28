Губерниев — о возможном трансфере Сафонова в ПСЖ: Может заиграть, главное не быть слабаком

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прилетел в Париж для прохождения медицинского обследования перед подписанием контракта с ПСЖ, сообщает агентство RMC Sport. Ожидается, что французский клуб заплатит за трансфер порядка 20 миллионов евро. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Daily Storm заявил, что переход Сафонова в топовый клуб Европы стал бы новым вызовом для уроженца Ставрополя.





«Его зовут — надо идти! Конечно, там [конкурент] Доннарумма и непонятно, что у него со здоровьем. Это тот самый случай, когда надо стараться, пытаться закрепиться в основе блестящего клуба. Как в анекдоте: «Фиг ли думать? Тут прыгать надо!» Смелость города берет!»— сказал Губерниев.





Собеседник полагает, что у голкипера достаточно мастерства, чтобы играть в ПСЖ, поэтому ничего «бояться не надо». «А надо идти вперед. Как наши хоккеисты в НХЛ. У Сафонова огромный потенциал отличного вратаря. Он может заиграть в топовом европейском клубе. Я в Сафонова очень верю. Но здесь важно быть психологически устойчивым и понимать, чего он хочет. Не быть слабаком», — добавил Губерниев.





Он также подсказал вратарю, как отвечать тем, кто упрекает Матвея в отсутствии патриотизма из-за переезда в недружественную России Францию. «Хейтеры, идите по традиции в футбольный сад. Если не хотите в сад, идите в ****», — сказал Губерниев.





Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии «РБ Спорт» ранее признался, что хорошо относится к такому трансферу подопечного. При этом специалист заметил: в первое время Сафонову будет непросто в Париже. «Надеюсь, шанс Матвею дадут. Самое главное — чтобы у него было право на ошибку. Безусловно, будет поначалу тяжело, первым номером пока быть не готов, уровень там выше. Но за счет тренировочного процесса Матвей, нет сомнений, прибавит», — заключил Кафанов.





Ранее СМИ писали, что переговоры по возможному трансферу провел лично главный тренер ПСЖ Луис Энрике. Ожидается, что срок соглашения россиянина с французским клубом составит пять лет.





Контракт Сафонова с «Краснодаром» действует до конца января 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает вратаря сборной России в 18 миллионов евро. Французы готовы заплатить за трансфер порядка 20 миллионов евро. Инсайдер Фабрицио Романо 26 мая писал, что стороны находятся на завершающей стадии переговоров.





Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара» и капитан команды. В прошедшем сезоне он пропустил 27 мячей в 30 матчах, 11 раз сыграв на «ноль». Вместе с «Краснодаром» вратарь завоевал серебряные медали чемпионата страны. В сборной России Сафонов провел 13 матчей.