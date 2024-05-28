Он добавил, что по законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, подчеркнул Путин. Он также отметил, что нужно проводить серьезный и глубокий анализ по вопросу о легитимности президента Украины.





Ранее глава института стран СНГ депутат Константин Затулин объяснил Daily Storm, что единственный способ стать законным представителем Украины — это победить на выборах.





Полномочия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского по конституции истекли в ночь на 21 мая. Выборы в стране должны были состояться 31 марта, но не были проведены с учетом военного положения, которое действует с 24 февраля 2022-го.





Позже Зеленский заявил, что его «не сильно беспокоит» обсуждение нелегитимности после истечения срока полномочий, в том числе слова российского лидера Владимира Путина.