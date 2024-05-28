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ГИБДД России официально снова переименовали в ГАИ
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Так служба уже называлась с 1936-го по 1998 год undefined
Новости

ГИБДД России официально снова переименовали в ГАИ

Так служба уже называлась с 1936-го по 1998 год

ГИБДД России официально переименована в Госавтоинспекцию (ГАИ). Название урегулировано законодательно, заявил начальник ведомства Михаил Черников. 


Он уточнил, что все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.


Государственная автомобильная инспекция, известная как ГАИ, была учреждена в 1936 году по решению Совнаркома СССР. Она вела надзор за соблюдением правил дорожного движения. 


В 1998-м ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). Прежнее название вернули 26 лет спустя. 

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#мвд #дороги #гибдд
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