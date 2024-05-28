ГИБДД России официально снова переименовали в ГАИ

ГИБДД России официально переименована в Госавтоинспекцию (ГАИ). Название урегулировано законодательно, заявил начальник ведомства Михаил Черников.





Он уточнил, что все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.





Государственная автомобильная инспекция, известная как ГАИ, была учреждена в 1936 году по решению Совнаркома СССР. Она вела надзор за соблюдением правил дорожного движения.





В 1998-м ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). Прежнее название вернули 26 лет спустя.