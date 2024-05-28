Телеоператор получил ранение при подрыве машины на мине в Волчанске

Оператор ВГТРК Александр Пушин пострадал, когда под колесом машины, которая направлялась в Волчанск Харьковской области, сработала мина. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный телеканалу «Россия 24».





При взрыве был поврежден автомобиль, осколки попали Пушину в ногу. Он самостоятельно оказал себе первую помощь, наложив «турникет». Позже мужчину госпитализировали.