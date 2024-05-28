Телеоператор получил ранение при подрыве машины на мине в Волчанске

Оператор ВГТРК Александр Пушин пострадал, когда под колесом машины, которая направлялась в Волчанск Харьковской области, сработала мина. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный телеканалу «Россия 24».
При взрыве был поврежден автомобиль, осколки попали Пушину в ногу. Он самостоятельно оказал себе первую помощь, наложив «турникет». Позже мужчину госпитализировали.
В апреле съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел в Кременной. Сообщалось, что оператор получил ранение в ногу, его передали медикам.
Корреспондент был контужен, добавили представители филиала. Позже стало известно, что их жизням ничего не угрожает.