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Телеоператор получил ранение при подрыве машины на мине в Волчанске
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Он смог оказать себе первую медицинскую помощь undefined
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Телеоператор получил ранение при подрыве машины на мине в Волчанске

Он смог оказать себе первую медицинскую помощь

Оператор ВГТРК Александр Пушин пострадал, когда под колесом машины, которая направлялась в Волчанск Харьковской области, сработала мина. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный телеканалу «Россия 24».


При взрыве был поврежден автомобиль, осколки попали Пушину в ногу. Он самостоятельно оказал себе первую помощь, наложив «турникет». Позже мужчину госпитализировали. 

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В апреле съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел в Кременной. Сообщалось, что оператор получил ранение в ногу, его передали медикам. 


Корреспондент был контужен, добавили представители филиала. Позже стало известно, что их жизням ничего не угрожает.

#мина #харьковская область #журналист
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