Как нельзя шутить в интернете с упоминанием наркотиков? Об этом рассказали в Госдуме, ссылаясь на новые поправки

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 27 мая одобрил поправки, предусматривающие штрафы за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотических средствах. Член комитета Николай Брыкин объяснил Daily Storm, как нельзя шутить в интернете с упоминанием наркотиков, согласно новым поправкам.





Депутат Госдумы Брыкин подчеркнул, что запрещено размещать и демонстрировать сведения «о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, о местах их приобретения и способах, местах их культивирования». По его словам, это касается как произведений литературы и искусства, так и шуток и юмористических произведений.





«Если человек говорит: «Ну ты что, наркоман, что ли?» — это уже оскорбление, это уже другая история. Или шутки какие-то в шоу говорят: «Вот, пришел наркоша» — это же не говорит о том, что он о культивировании [запрещенных средств упоминает] через шутки в интернете. Там нет четкого такого, как если бы человек говорил: «Слушай, ты смешал ***** с чем-то одним или с другим, изготавливал вот это», — тогда да, тогда уже есть какие-то основания [привлечь к ответственности]», — привел примеры Брыкин.





Парламентарий также подчеркнул, что при упоминании запрещенных средств в интернете или публичном пространстве необходимо обязательно отмечать их вред: «Распространение таких произведений литературы и искусства в публичном пространстве, если оно происходит через интернет, должно сопровождаться сообщением об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, культивирование наркосодержащих средств, о психических расстройствах и расстройствах поведения и других заболеваниях от их употребления. Если, допустим, в интернете идет презентация чего-то, то там должно быть сообщение наложено [о вреде наркотиков]».





Также Николай Брыкин напомнил, что закон не имеет обратной силы — нельзя применять его, если правонарушение было совершено до вступления закона в силу.





«Допустим, если совершено [правонарушение] в прошлом времени. Если мы обратимся к <...> закону, то лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действующего во время совершения преступления, — пояснил депутат. — То есть обратной силы закон не имеет. Хотя Конституционный суд России ряд вопросов рассматривал, но как можно человека привлечь, если он не знал, что его такие вещи [ожидают в будущем], это неправильно будет. В принципе, правоприменитель в этом случае не должен применять меры административного взыскания непосредственно к лицам, которые не знали о том, что… [какие-то законы будут приняты]».