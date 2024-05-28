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Столтенберг: НАТО не планирует как-либо участвовать в конфликте на Украине
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Он не исключил возможность отмены ограничений для Киева в плане ударов западным оружием по России undefined
Новости

Столтенберг: НАТО не планирует как-либо участвовать в конфликте на Украине

Он не исключил возможность отмены ограничений для Киева в плане ударов западным оружием по России

НАТО не планирует направлять военных на Украину и как-либо участвовать в военных действиях. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. 


Он не исключил, что ограничения для Киева в плане ударов западным оружием по России могут быть отменены. Генсек подчеркнул, что это будут «национальные решения». 


Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что власти стран Евросоюза обсудят возможное снятие ограничений с Украины, касающиеся ударов западным оружием по российской территории. 


Заметка дополняется 

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#украина #сво #нато #столтенберг
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