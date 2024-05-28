Столтенберг: НАТО не планирует как-либо участвовать в конфликте на Украине

НАТО не планирует направлять военных на Украину и как-либо участвовать в военных действиях. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.





Он не исключил, что ограничения для Киева в плане ударов западным оружием по России могут быть отменены. Генсек подчеркнул, что это будут «национальные решения».





Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что власти стран Евросоюза обсудят возможное снятие ограничений с Украины, касающиеся ударов западным оружием по российской территории.





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