Медведев заявил, что Россия близка к установлению полноформатных отношений с «Талибаном»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с талибами* теперь «все иначе», а Россия близка к установлению полноформатных отношений с представителями запрещенного в РФ движения «Талибан»*, которые снова у власти в Афганистане.





По словам политика, за последние годы многое поменялось — если раньше террористами считались талибы, то теперь пособниками террористов являются американские власти.





«20 лет — это достаточно длительный период, в ходе которого история совершила немало серьезных пируэтов. В начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе», — сказал Медведев.





На его взгляд, «власти современного Афганистана пытаются вести конструктивный диалог»:«Насколько искренне? Поживем — увидим».





27 мая МИД и Минюст России предложили исключить «Талибан» из списка запрещенных террористических организаций.





*«Талибан» (талибы) — террористическая организация, запрещенная в России.