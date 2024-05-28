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Медведев заявил, что Россия близка к установлению полноформатных отношений с «Талибаном»
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Он подчеркнул, что теперь пособниками террористов являются американцы undefined
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Медведев заявил, что Россия близка к установлению полноформатных отношений с «Талибаном»

Он подчеркнул, что теперь пособниками террористов являются американцы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с талибами* теперь «все иначе», а Россия близка к установлению полноформатных отношений с представителями запрещенного в РФ движения «Талибан»*, которые снова у власти в Афганистане. 


По словам политика, за последние годы многое поменялось — если раньше террористами считались талибы, то теперь пособниками террористов являются американские власти.


«20 лет — это достаточно длительный период, в ходе которого история совершила немало серьезных пируэтов. В начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе», — сказал Медведев.


На его взгляд, «власти современного Афганистана пытаются вести конструктивный диалог»:«Насколько искренне? Поживем — увидим».


27 мая МИД и Минюст России предложили исключить «Талибан» из списка запрещенных террористических организаций.


*«Талибан» (талибы) — террористическая организация, запрещенная в России.

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#талибан #политика #дмитрий медведев
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