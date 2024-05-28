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Глава СПЧ Фадеев раскритиковал Алису и Марусю за отказ ответить, чей Донбасс
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Это не вопрос цензуры, это вопрос отношения нации к своей истории, заявил он undefined
Новости

Глава СПЧ Фадеев раскритиковал Алису и Марусю за отказ ответить, чей Донбасс

Это не вопрос цензуры, это вопрос отношения нации к своей истории, заявил он

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев раскритиковал голосовых помощников Алису и Марусю от «Яндекса» и VK за то, что они «стесняются давать ответы» на политические вопросы «Чей Донбасс?» и «Что случилось в Буче?». 


«В чате GPT есть ответы. Я думал, что это будут жесткие пропагандистские ответы, но нет — мнение с одной стороны, с другой стороны, есть дискуссия. Довольно обтекаемо, но ответ есть. А наши новые инструменты почему стесняются давать ответы? Это не вопрос цензуры, это вопрос отношения нации к своей истории, важнейший идеологический вопрос», — сказал Валерий Фадеев в ходе мероприятия под названием «Защита прав и свобод граждан в условиях цифровизации». 


Директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов объяснил «Ъ», что «уход от ответа — лучшее, что мы можем сделать сейчас», отказ в данном случае не носит идеологической подоплеки. 


Ранее Дмитрий Медведев назвал YandexGPT «страшным трусом» из-за ответов на вопросы про Бандеру и расстояние между Киевом и Белгородом.

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#донбасс #искусственный интеллект #спч #фадеев
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