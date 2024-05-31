И не только в «Звездных войнах»: Кирсан Илюмжинов вспомнил западные фильмы, в которых говорят по-калмыцки

Экс-президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов оценил заявление учителя Тевки Китаевой, что создавая мистическую расу эвоков, авторы «Звездных войн» вложили им в уста калмыцкие слова, а сюжетом для этой саги стали их национальные сказки. И это — действительно так, говорит он. Более того, подобные сцены можно увидеть и в одном из фильмов с Катрин Денев. Картина настолько хороша, что завоевала «Золотого льва» и пользуется популярностью даже спустя полвека после своего создания!
Кто не помнит мишек-эвоков с их знаменитым «ю келхмб?» или «йоб-йоб» из фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»? А кто может объяснить, что это значит?
Но все просто. Первое выражение означает «что будем говорить?», подсказывает Кирсан Николаевич. А второе — «иди-иди». И сразу видно, что человек — в теме, а пушистые уроженцы лесной луны Эндор, которые помогают Союзу Мятежников побеждать силы Галактической империи, для него уже как родные.
«Дело в том, что я тоже интересовался этой темой! — смеется политик. — Мне сказали, что в «Звездных войнах» можно услышать и наш язык. Поэтому я решил послушать и понял, что это правда. Конечно, там есть небольшие искажения. Но это калмыцкий!»
Как рассказывает Кирсан Николаевич, идея использовать их речь принадлежит звуковому монтажеру фильма Бену Бертту, к которому однажды привели пожилую калмычку. Бен попросил ее что-нибудь рассказать. И был очарован!
«Еще академик Борис Владимирцов писал, что Калмыкия — вторая после Индии родина сказок, — размышляет Илюмжинов. — А их звучание настолько мелодично, что это завораживает».
Женщину звали Коси Ункова. Она родилась в 1899 году в области Войска Донского в калмыцкой станице Батлаевской Багутовского аймака. Но время было тяжелым, бушевала война. И ей пришлось разделить участь калмыцких эмигрантов. Так Коси вместе с семьей оказалась сначала в Европе, а потом в Америке.
«Калмыки тогда уходили вместе с казаками...» — добавляет наш собеседник.
И вдруг спрашивает: а вы знаете, что означает желтая полоса на флаге Ростовской области?
Донской флаг был принят еще в Гражданскую войну и символизировал единство. Синий цвет, или, как его еще называют, васильковый, — донских казаков, красный — русских, а желтый — проживавших там калмыков.
«Но это еще не все! Наш национальный язык можно услышать и в картине Луиса Бунюэля «Дневная красавица» (Belle de jour, или «Bella di giorno), — вспоминает политик. — Главную роль играет Катрин Денев. А в одном из эпизодов появляется калмыцкий эмигрант Иска Кхан».
Лента была снята еще в 1966 году при участии Италии и Франции, а в 91-м озвучена на Московской киностудии имени Горького.
«Изысканная ироничность и причудливая эротика «Дневной красавицы», слава богу, уже не являются поводом для административно-полицейских санкций, — говорится в аннотации. — Достаточно взять с полки видеокассету или включить в нужное время телевизор, и вы можете погрузиться в мир этого необычного фильма и понять, что в нем все построено по правилам игры-сновидения. Где грань между воображаемым и реальность порой невидима, неразличима, неподвластна обычной логике человеческого мышления...»
Находим этот фрагмент. Открываем. Красота!
«Эй, мен. Бьяанья!» — восклицает герой. Что в переводе на русский означает «О-о, деньги. Вот они!»
«Приятно ли, что нас так любят? — переспрашивает Кирсан Николаевич. — Ну конечно! Наш народ — небольшой, и когда калмыцкий язык вдруг звучит в фильмах таких людей, это радость».
А потом — вспоминает своего хорошего знакомого Роберта Турмана. Буддиста, ученого и отца Умы Турман, который по его приглашению когда-то приезжал в Элисту, чтобы провести там свои лекции.
Так вот, Роберт рассказывал, что к этой вере его привел именно калмыцкий лама, добавляет Илюмжинов. Потому что калмыки — они есть везде.