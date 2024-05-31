И не только в «Звездных войнах»: Кирсан Илюмжинов вспомнил западные фильмы, в которых говорят по-калмыцки

Экс-президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов оценил заявление учителя Тевки Китаевой, что создавая мистическую расу эвоков, авторы «Звездных войн» вложили им в уста калмыцкие слова, а сюжетом для этой саги стали их национальные сказки. И это — действительно так, говорит он. Более того, подобные сцены можно увидеть и в одном из фильмов с Катрин Денев. Картина настолько хороша, что завоевала «Золотого льва» и пользуется популярностью даже спустя полвека после своего создания!





Кто не помнит мишек-эвоков с их знаменитым «ю келхмб?» или «йоб-йоб» из фильма «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»? А кто может объяснить, что это значит?





Но все просто. Первое выражение означает «что будем говорить?», подсказывает Кирсан Николаевич. А второе — «иди-иди». И сразу видно, что человек — в теме, а пушистые уроженцы лесной луны Эндор, которые помогают Союзу Мятежников побеждать силы Галактической империи, для него уже как родные.