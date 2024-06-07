«Лучше магазин гробов»: Стас Барецкий отговаривает Лепса стать директором кладбища

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов, шоумен Стас Барецкий оценил идею Григория Лепса открыть частное кладбище. О чем тот заявил на одном из мероприятий ПМЭФ. Мол, ну а что, прибыльное дело! Если другие не идут. Но прибыльное-то прибыльное, говорит Барецкий, только уж больно сложное. Может, начать с гробов?





Петербург. Международный экономический форум. Закрытая вечеринка в отеле Lotte. Лепс.





«Я артист, мое дело — петь, — интригует исполнитель. — Но бизнесом я тоже занимаюсь. Точнее, дела ведут знающие люди. Иногда успешные проекты, иногда не очень. Мне даже пришлось закрыть производство фирменных очков, и теперь я хотел бы заняться другим».





А дальше как гром среди неба: например, открыть частный погост!





Что скажет Стас Барецкий, у которого в этом уже опыт? В начале 90-х он подрабатывал могильщиком, а теперь трудится ритуальным агентом.





Но ничего удивительного, невозмутимо говорит он: «Самое лучшее в нашей стране — это вкладывать либо в медицину, либо в общепит, либо в кладбище. Потому что люди у нас лечатся, едят и умирают. Все остальное — уже как бы такое».