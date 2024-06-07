Новости
Новости 18+
St
«Лучше магазин гробов»: Стас Барецкий отговаривает Лепса стать директором кладбища
18+
По словам шоумена, это будет себе дороже. А вот если он обзаведется пилорамой... Коллаж: Daily Storm
Культура

«Лучше магазин гробов»: Стас Барецкий отговаривает Лепса стать директором кладбища

По словам шоумена, это будет себе дороже. А вот если он обзаведется пилорамой...

Коллаж: Daily Storm

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов, шоумен Стас Барецкий оценил идею Григория Лепса открыть частное кладбище. О чем тот заявил на одном из мероприятий ПМЭФ. Мол, ну а что, прибыльное дело! Если другие не идут. Но прибыльное-то прибыльное, говорит Барецкий, только уж больно сложное. Может, начать с гробов?


Петербург. Международный экономический форум. Закрытая вечеринка в отеле Lotte. Лепс.


«Я артист, мое дело петь, — интригует исполнитель. — Но бизнесом я тоже занимаюсь. Точнее, дела ведут знающие люди. Иногда успешные проекты, иногда не очень. Мне даже пришлось закрыть производство фирменных очков, и теперь я хотел бы заняться другим».


А дальше как гром среди неба: например, открыть частный погост!


Что скажет Стас Барецкий, у которого в этом уже опыт? В начале 90-х он подрабатывал могильщиком, а теперь трудится ритуальным агентом.


Но ничего удивительного, невозмутимо говорит он: «Самое лучшее в нашей стране это вкладывать либо в медицину, либо в общепит, либо в кладбище. Потому что люди у нас лечатся, едят и умирают. Все остальное уже как бы такое».

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
Григорий Лепс
Григорий Лепс Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Но есть одна проблема, заявляет Стас: это слишком сложно!


«Поэтому я советую начать с чего-то легкого, — говорит он. — Например, торговать гробами. Это самый простой бизнес. Открываешь свою пилораму и...»


Конечно, там большая конкуренция, рассуждает артист, но если держать цены, дело пойдет. Никому не нужны гробы по три миллиона. Они должны быть доступными.


«А вообще, ему бы не кладбищами заниматься, — рассуждает Барецкий, — а чем-нибудь экстрасенсорным. Вот я, например, лечу людей банками. Беру пивную банку, собираю в нее весь негатив, а потом рву».


«Ведь что такое кладбище? — спрашивает наш собеседник. — Это обычная серая работа. Дождь, снег, грязь. Ты ходишь по земле и за всем следишь. А на тебя смотрят как на шакала. Лично я вижу его магом! Который склоняется над телом — и: «Р-р-ры-ы-ы!» А человек слышит эти вибрации и встает».


Конечно, Лепсу хочется уверенности, рассуждает Барецкий. Плюс переживания за голос.


«Он же голосом поет, в отличие от некоторых, а не другим местом!» — поясняет шоумен. Но ему лучше подумать.

Стас Барецкий
Стас Барецкий Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

«Кстати, многие сторонятся этой темы и избегают людей таких профессий. А что, если такое будет и с Лепсом?» — спрашиваем мы.


«Ну это глупые люди! — отвечает Барецкий. — Это обычная работа. Вы знаете, что даже в царские времена опричники не трогали могильщиков? Они их боялись. И вообще, говорят, что могильщики попадают в рай. Так что все это бредни».


«Единственное, люди же у нас такие... — вдруг говорит он. — Они хотят, чтоб их близкие лежали поближе к въезду. Чтобы подогнать автомобиль, накрыть столик, пожарить шашлыков. И — плевать на другие могилы. Я даже помню, как там кто-то загорал. Вот это ужас!»


Напомним, что Международный экономический форум проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. Днем участники ПМЭФ обсуждают будущие контракты, а вечером отдыхают на концертах, ведут светские беседы и удивляют нарядами.


Например, тот же Григорий Лепс появился в шикарном брусничном пиджаке поверх алой рубашки, практически в тон с очками.


«Чего жду? Решения целого ряда экономических проблем нашей страны в лучшую сторону, — заявил он журналистам. — Надеюсь, люди подружатся! Надеюсь, приобретем новых друзей».

#стас барецкий #кладбище #григорий лепс #санкт-петербург #пмэф #бизнес #ритуальщики #гробы
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии