«Лучше магазин гробов»: Стас Барецкий отговаривает Лепса стать директором кладбища

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов, шоумен Стас Барецкий оценил идею Григория Лепса открыть частное кладбище. О чем тот заявил на одном из мероприятий ПМЭФ. Мол, ну а что, прибыльное дело! Если другие не идут. Но прибыльное-то прибыльное, говорит Барецкий, только уж больно сложное. Может, начать с гробов?
Петербург. Международный экономический форум. Закрытая вечеринка в отеле Lotte. Лепс.
«Я артист, мое дело — петь, — интригует исполнитель. — Но бизнесом я тоже занимаюсь. Точнее, дела ведут знающие люди. Иногда успешные проекты, иногда не очень. Мне даже пришлось закрыть производство фирменных очков, и теперь я хотел бы заняться другим».
А дальше как гром среди неба: например, открыть частный погост!
Что скажет Стас Барецкий, у которого в этом уже опыт? В начале 90-х он подрабатывал могильщиком, а теперь трудится ритуальным агентом.
Но ничего удивительного, невозмутимо говорит он: «Самое лучшее в нашей стране — это вкладывать либо в медицину, либо в общепит, либо в кладбище. Потому что люди у нас лечатся, едят и умирают. Все остальное — уже как бы такое».
Но есть одна проблема, заявляет Стас: это слишком сложно!
«Поэтому я советую начать с чего-то легкого, — говорит он. — Например, торговать гробами. Это самый простой бизнес. Открываешь свою пилораму — и...»
Конечно, там большая конкуренция, рассуждает артист, но если держать цены, дело пойдет. Никому не нужны гробы по три миллиона. Они должны быть доступными.
«А вообще, ему бы не кладбищами заниматься, — рассуждает Барецкий, — а чем-нибудь экстрасенсорным. Вот я, например, лечу людей банками. Беру пивную банку, собираю в нее весь негатив, а потом рву».
«Ведь что такое кладбище? — спрашивает наш собеседник. — Это обычная серая работа. Дождь, снег, грязь. Ты ходишь по земле и за всем следишь. А на тебя смотрят как на шакала. Лично я вижу его магом! Который склоняется над телом — и: «Р-р-ры-ы-ы!» А человек слышит эти вибрации и встает».
Конечно, Лепсу хочется уверенности, рассуждает Барецкий. Плюс переживания за голос.
«Он же голосом поет, в отличие от некоторых, а не другим местом!» — поясняет шоумен. Но ему лучше подумать.
«Кстати, многие сторонятся этой темы и избегают людей таких профессий. А что, если такое будет и с Лепсом?» — спрашиваем мы.
«Ну это глупые люди! — отвечает Барецкий. — Это обычная работа. Вы знаете, что даже в царские времена опричники не трогали могильщиков? Они их боялись. И вообще, говорят, что могильщики попадают в рай. Так что все это бредни».
«Единственное, люди же у нас такие... — вдруг говорит он. — Они хотят, чтоб их близкие лежали поближе к въезду. Чтобы подогнать автомобиль, накрыть столик, пожарить шашлыков. И — плевать на другие могилы. Я даже помню, как там кто-то загорал. Вот это ужас!»
Напомним, что Международный экономический форум проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. Днем участники ПМЭФ обсуждают будущие контракты, а вечером отдыхают на концертах, ведут светские беседы и удивляют нарядами.
Например, тот же Григорий Лепс появился в шикарном брусничном пиджаке поверх алой рубашки, практически в тон с очками.
«Чего жду? Решения целого ряда экономических проблем нашей страны в лучшую сторону, — заявил он журналистам. — Надеюсь, люди подружатся! Надеюсь, приобретем новых друзей».