«Продам серьги как у Заворотнюк»: на «Авито» начали торговать нарядами из «Моей прекрасной няни»

На маркетплейсе «Авито» выставили серьги «как у Анастасии Заворотнюк». Цена лота — 5000 рублей, товар находится где-то в Саратове. Там же можно найти и ее платья. Вспоминаем самые стильные наряды «прекрасной няни» и тихонько ностальгируем по сериалам 2000-х, когда главным вопросом было «Ну чего, она его соблазнила или все еще нет?»
Кто не помнит прекрасный дуэт Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова? Казалось, что эффектнее пары не найти, а Настины наряды были даже ярче, чем у Барби.
Всевозможные стразики, топики, юбчонки — потому что юбками их было не назвать — и много-много-много всего розового!
Сегодня, когда артистки уже нет, эти вещицы можно увидеть только на «Авито». Как, например, вот такую бижутерию...
«В память о российской актрисе продам серьги как у Анастасии Заворотнюк», — пишет их владелец.
Цена? Пять тысяч рублей. Хотя была 50 тысяч. Эта цифра зачеркнута и исправлена на другую.
Кстати, если посмотреть на серьги, у актрисы они все-таки другие. Тяжелее и массивнее... Чего не скажешь про платье. Оно один в один как в сериале! И хоть цвет уже не розовый, а черно-белый, потому что герой Жигунова Максим Шаталин, видимо, сделал из прекрасной няни леди, его длина все-таки дает надежду, что дело идет к свадьбе.
«Надето единственный раз. В точно таком же снималась Анастасия Заворотнюк», — говорится в объявлении.
Цена лота — 2000 рублей, сообщает продавец. Сшито из полиэстера, изготовлено американской фирмой B.DARLIN.
Ну и лук третий, праздничный. В дай бог памяти каком сезоне. Потому что самое главное все-таки свершается, и Вика Прутковская становится законной женой!
«Оригинальное, редкое итальянское свадебное платье, как у героини сериала «Моя прекрасная няня» Заворотнюк, — пишут на «Авито». — Цвет — оранжевый. Цена — 2000 рублей».
Кстати, покупка придет вам аж из Нижневартовска. Все блестит, переливается, искрится. Ну просто здравствуй, сказка!
Сериал «Моя прекрасная няня» выходил с 2004-го по 2008 год. По сюжету жительница Бирюлево Вика Прутковская торгует косметикой и оказывается в доме знаменитого музыкального продюсера Максима Шаталина. Где ее по ошибке принимают за няню.
В конце шестого сезона герои женятся. А в седьмом переезжают на Рублевку, где героиня Заворотнюк пытается открыть модный ресторан, картинную галерею и стать гламурной писательницей.
Кстати, там же, на «Авито», теперь можно купить ее постеры, книгу «Я — Настя» и даже... школьную тетрадную обложку. Стоимость лота — 150 рублей.
От какой тетради и в каком году она была отодрана, не уточняется, но изображение в целости и сохранности. Пестрый шарфик, внимательные понимающие глаза — Настя там во всей красе. Хорошая была артистка. Потому и вспоминают!