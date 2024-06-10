«Продам серьги как у Заворотнюк»: на «Авито» начали торговать нарядами из «Моей прекрасной няни»

На маркетплейсе «Авито» выставили серьги «как у Анастасии Заворотнюк». Цена лота — 5000 рублей, товар находится где-то в Саратове. Там же можно найти и ее платья. Вспоминаем самые стильные наряды «прекрасной няни» и тихонько ностальгируем по сериалам 2000-х, когда главным вопросом было «Ну чего, она его соблазнила или все еще нет?»





Кто не помнит прекрасный дуэт Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова? Казалось, что эффектнее пары не найти, а Настины наряды были даже ярче, чем у Барби.





Всевозможные стразики, топики, юбчонки — потому что юбками их было не назвать — и много-много-много всего розового!





Сегодня, когда артистки уже нет, эти вещицы можно увидеть только на «Авито». Как, например, вот такую бижутерию...





«В память о российской актрисе продам серьги как у Анастасии Заворотнюк», — пишет их владелец.





Цена? Пять тысяч рублей. Хотя была 50 тысяч. Эта цифра зачеркнута и исправлена на другую.