«А они даже не знали, что у него умер сын»: худрук театра «Ромэн» опроверг информацию о «бедности» могилы Сличенко

Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко опроверг информацию о том, что на могиле народного артиста Николая Сличенко давно царят разруха и запустение. Со слов режиссера, он ездил туда 21-го и почему-то увидел другое. Да, там нет памятника, подтверждает мужчина, но это вопрос времени. А в остальном все как положено.
Ржавая оградка и грязные искусственные цветы, которые, видимо, покоятся здесь еще со дня похорон. Заметно, что могилу навещают. Возможно, поклонницы. Но их букеты высыхают и лежат серыми трупиками... Примерно так описывают это место в СМИ.
Однако в театре говорят, что это эхо одной из программ. Только у телевизионщиков хватило сил признать свою ошибку, а у их последователей — пока нет.
«Но это неправда! — восклицает худрук театра «Ромэн» Николай Сергиенко. — Мы были там 21-го числа, как раз в день рождения Тамиллы (жены Сличенко). Там аккуратно, прибрано. Лежат свежие цветы».
Для справки: Тамилла Суджаевна похоронена рядом с супругом. Она ушла вслед за ним. На их могилах стоят резные кресты.
«Но памятник — готовится! — поясняет Сергиенко. — А почему долго — на то были причины. Хочется, чтобы он был большой и красивый, а это все непросто. К тому же сразу не ставят. Земле еще нужно осесть».
Да и вообще, прежде чем что-то предъявлять, переживает худрук, надо быть в теме. Узнать, что, к чему, зачем...
«Они даже не знали, что у него умер сын! — заявляет он. — Причем уже второй».
«Ну вы же понимаете, на чем сегодня все строится, — размышляет Николай Сергиенко. — Только на грязи, лишь бы слухи разнести. А народ на это падкий. То же самое было и с историей про могилу Ковеленова, диктора... Я не знаю, зачем это нужно. Вернее, знаю — надо делать бизнес. Но тем не менее это гадко».
Напомним, что Николай Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. Часть его детства пришлась на Великую Отечественную.
«По всему городу на улицах стояли виселицы, было много повешенных. Фашисты собрали цыган, молодых мужчин, и повезли на расстрел, — рассказывал он в одном из своих интервью. — Среди них был и мой отец. Я видел, как он успел махнуть нам на прощание шапкой и получил удар прикладом».
Поэтому, уже живя в столице, в Международный день цыган Сличенко-младший будет неизменно приходить к Москве-реке и бросать в нее цветы.
Кстати, в Москву его провожали всем колхозом (на тот момент его семья уже жила в Воронежской области). А чтобы он мог добраться до города, продали мешок пшеницы.
Затея удалась: 16-летнего Колю взяли в театр «Ромэн». Спустя каких-то 10-15 лет он уже считался одним из главных исполнителей цыганских романсов. Послушать Сличенко приходили все, каждое выступление заканчивалось овациями.
Там же, в Москве, он познакомится и со своей второй женой Тамиллой Агамировой, брак с которой продлится более 60 лет.
«Она уже была артисткой, — вспоминал он. — Понравились мы друг другу — это не то слово. Так и не расскажешь. Я как в обмороке был, когда ее увидел. Еле-еле пришел в себя. Пока приходил — понял, что без нее мне нет жизни больше. Так все и началось».