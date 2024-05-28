«А они даже не знали, что у него умер сын»: худрук театра «Ромэн» опроверг информацию о «бедности» могилы Сличенко

Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко опроверг информацию о том, что на могиле народного артиста Николая Сличенко давно царят разруха и запустение. Со слов режиссера, он ездил туда 21-го и почему-то увидел другое. Да, там нет памятника, подтверждает мужчина, но это вопрос времени. А в остальном все как положено.





Ржавая оградка и грязные искусственные цветы, которые, видимо, покоятся здесь еще со дня похорон. Заметно, что могилу навещают. Возможно, поклонницы. Но их букеты высыхают и лежат серыми трупиками... Примерно так описывают это место в СМИ.





Однако в театре говорят, что это эхо одной из программ. Только у телевизионщиков хватило сил признать свою ошибку, а у их последователей — пока нет.