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«А они даже не знали, что у него умер сын»: худрук театра «Ромэн» опроверг информацию о «бедности» могилы Сличенко
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Актер похоронен на Троекуровском кладбище столицы и лежит рядом с женой Тамиллой Коллаж: Daily Storm
Культура

«А они даже не знали, что у него умер сын»: худрук театра «Ромэн» опроверг информацию о «бедности» могилы Сличенко

Актер похоронен на Троекуровском кладбище столицы и лежит рядом с женой Тамиллой

Коллаж: Daily Storm

Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко опроверг информацию о том, что на могиле народного артиста Николая Сличенко давно царят разруха и запустение. Со слов режиссера, он ездил туда 21-го и почему-то увидел другое. Да, там нет памятника, подтверждает мужчина, но это вопрос времени. А в остальном все как положено.


Ржавая оградка и грязные искусственные цветы, которые, видимо, покоятся здесь еще со дня похорон. Заметно, что могилу навещают. Возможно, поклонницы. Но их букеты высыхают и лежат серыми трупиками... Примерно так описывают это место в СМИ.


Однако в театре говорят, что это эхо одной из программ. Только у телевизионщиков хватило сил признать свою ошибку, а у их последователей пока нет.

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Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

«Но это неправда! — восклицает худрук театра «Ромэн» Николай Сергиенко. — Мы были там 21-го числа, как раз в день рождения Тамиллы (жены Сличенко). Там аккуратно, прибрано. Лежат свежие цветы».


Для справки: Тамилла Суджаевна похоронена рядом с супругом. Она ушла вслед за ним. На их могилах стоят резные кресты.


«Но памятник — готовится! — поясняет Сергиенко. — А почему долго — на то были причины. Хочется, чтобы он был большой и красивый, а это все непросто. К тому же сразу не ставят. Земле еще нужно осесть».


Да и вообще, прежде чем что-то предъявлять, переживает худрук, надо быть в теме. Узнать, что, к чему, зачем...

Николай Сличенко в фильме «Свадьба в Малиновке»
Николай Сличенко в фильме «Свадьба в Малиновке» Фото: Global Look Press / Russian Look

«Они даже не знали, что у него умер сын! — заявляет он. — Причем уже второй».


«Ну вы же понимаете, на чем сегодня все строится, размышляет Николай Сергиенко.  Только на грязи, лишь бы слухи разнести. А народ на это падкий. То же самое было и с историей про могилу Ковеленова, диктора... Я не знаю, зачем это нужно. Вернее, знаю — надо делать бизнес. Но тем не менее это гадко».


Напомним, что Николай Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. Часть его детства пришлась на Великую Отечественную.


«По всему городу на улицах стояли виселицы, было много повешенных. Фашисты собрали цыган, молодых мужчин, и повезли на расстрел, рассказывал он в одном из своих интервью. Среди них был и мой отец. Я видел, как он успел махнуть нам на прощание шапкой и получил удар прикладом».


Поэтому, уже живя в столице, в Международный день цыган Сличенко-младший будет неизменно приходить к Москве-реке и бросать в нее цветы.


Кстати, в Москву его провожали всем колхозом (на тот момент его семья уже жила в Воронежской области). А чтобы он мог добраться до города, продали мешок пшеницы.

Затея удалась: 16-летнего Колю взяли в театр «Ромэн». Спустя каких-то 10-15 лет он уже считался одним из главных исполнителей цыганских романсов. Послушать Сличенко приходили все, каждое выступление заканчивалось овациями.


Там же, в Москве, он познакомится и со своей второй женой Тамиллой Агамировой, брак с которой продлится более 60 лет.


﻿«Она уже была артисткой,вспоминал он. Понравились мы друг другу это не то слово. Так и не расскажешь. Я как в обмороке был, когда ее увидел. Еле-еле пришел в себя. Пока приходил понял, что без нее мне нет жизни больше. Так все и началось».

#николай сличенко #тамилла агамирова #николай сергиенко #театр ромэн #троекуровское кладбище #цыгане #могилы знаменитостей #великая отечественная война
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