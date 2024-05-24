Бутовские козы показали, как надо «держать» район

Только эта опасность скорее мнимая. Животные абсолютно неагрессивны и спокойно дают себя погладить. Ведь, как говорил незабвенный дон Вито Корлеоне, «Дружба — это все. Это больше, чем талант. Это больше, чем власть. И это почти то же самое, что семья».

Козлы знают: если хорошенько приручить человека, он потом сам будет приносить капусту, а тебе останется лежать среди акаций и щуриться на солнышке.

Кстати, пушистая семья постоянно пополняется. Не успеешь оглянуться, а вон тот любвеобильный козленок уже превратился в отца семейства.

Имена даются по последней моде. Тут вам не какие-нибудь Маньки, а Босс, Фифа, Дестройер, Тулупчик...