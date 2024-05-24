Бутовские козы показали, как надо «держать» район

В апреле этого года многие гламурные паблики разорвала видеозапись с Патриков, на которой девушка выгуливала маленького козленка. Животное было на поводке и упиралось, и чтобы уговорить пойти, хозяйке пришлось его обнять. Однако такой вайб есть не только в центре. Добро пожаловать в Бутово, где орудует целая банда коз, которая уже открыла новый сезон!
Почему банда? Потому что выглядит это, мягко говоря, опасно. Козлы проводят деловые встречи, восседают на скамейках — и попробуй их сгони. Прыгают по автомобилям (у местных жителей даже появилась шутка «Лучше «Тесл» могут быть только «Теслы», по которым еще не скакал!») и занимаются всеми видами ландшафтных работ. То есть объедают палисадники.
Только эта опасность скорее мнимая. Животные абсолютно неагрессивны и спокойно дают себя погладить. Ведь, как говорил незабвенный дон Вито Корлеоне, «Дружба — это все. Это больше, чем талант. Это больше, чем власть. И это почти то же самое, что семья».
Козлы знают: если хорошенько приручить человека, он потом сам будет приносить капусту, а тебе останется лежать среди акаций и щуриться на солнышке.
Кстати, пушистая семья постоянно пополняется. Не успеешь оглянуться, а вон тот любвеобильный козленок уже превратился в отца семейства.
Имена даются по последней моде. Тут вам не какие-нибудь Маньки, а Босс, Фифа, Дестройер, Тулупчик...
Пытаемся окликнуть одного из козлов, который вместе со своей леди расположился на пути к Изюмской, а он смотрит и молчит.
«Тимка! — кричим мы. — Бимка, Кузя!»
Козел отрывает очередную травинку и отворачивается. Мол, ну ты и душнила! Какой я Кузя? Ты вообще знаешь, с кем ты сейчас разговариваешь?!
А его дама медленно подходит и обтирает о тебя голову. Что на козьем языке значит «Ну если уж пришла, чеши! Чего приставать к моему парню?»
«Не знаете, как их зовут?» — спрашиваем у местных.
«Козу — не помню, а козла — Малыш, — смеется одна из женщин. — Он тут за главного».
Как рассказывают жители, зверье живет в частном секторе и принадлежит пенсионеру Валерию Аникееву, который разводит его ради молока. Продавать не продает, а вот угостить может.
Говорят, на него уже жаловались, вспоминают бутовчане, потому что ну ладно палисадники — они вырастут, а машины — жалко. Но каждый раз махали рукой.
Дедушке тяжело. Пусть разводит. Да и козы уже стали мемными!