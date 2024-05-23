«Извините, ради бога, я провести занятие»: кто должен преподавать уроки мужества, чтобы потом не было стыдно?

А с такими статьями там делать нечего. Даже в голове не укладывается! Интересно, как это будет выглядеть? «Извините, ради бога, я к вам провести занятие?»





Тем более что он, не дай бог, еще и больной. Если такие факты были, то вся ответственность на школьном руководстве.





Леонид Дзюник, продюсер, директор группы «Тату»:





— Я считаю, это недопустимо. А чтобы такого не было, есть Министерство внутренних дел, Министерство просвещения и Министерство обороны.





Минобороны должно само предлагать человека, который может проводить эти занятия.





Конечно, можно сказать, что, пройдя СВО, человек полностью меняет свои взгляды. Люди же меняются! К тому же спецоперация — это еще и серьезный удар по психике. Возможность осознать ошибки и искупить вину. Но с таким бэкстейджем к детям?!





Кстати, я часто вспоминаю свою школу. «Орленок». «Зарницу». Уроки начальной подготовки... И понимаю, как же это было важно!





На днях у Норкина обсуждали, стоит ли ставить оценку за поведение и должна ли она стоять в аттестате. Я считаю, что должна. Что дети творят с учителями — это что-то немыслимое!





Не я один — все говорят, что мы упустили это поколение 90-х. Если можно приходить к Вечному огню и поджигать от него сигарету. Если на него можно мочиться. Или жарить на нем вонючие сосиски. Спросите у любого человека, который родился, жил и вырос в Советском Союзе: а такое допустимо?