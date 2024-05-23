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«Извините, ради бога, я провести занятие»: кто должен преподавать уроки мужества, чтобы потом не было стыдно?
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В России участились случаи, когда в школы приходили бывшие уголовники Коллаж: Daily Storm
Культура

«Извините, ради бога, я провести занятие»: кто должен преподавать уроки мужества, чтобы потом не было стыдно?

В России участились случаи, когда в школы приходили бывшие уголовники

Коллаж: Daily Storm

Эдгард Запашный допустил возможность преподавания уроков мужества участниками СВО с уголовным прошлым. Правда, с одним «но»: все ученики должны быть совершеннолетними, а у проводящих занятия не должно иметься тяжких статей. Включая статью за педофилию. Что он говорит? И что об этом думают его коллеги Борис Галкин и Леонид Дзюник?


﻿Эдгард Запашный, народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского:


— Мое мнение — что люди, которые общаются с детьми, должны быть кристально чистой репутации. Я ничуть не умаляю героизма бойцов, которые до своего участия в СВО имели трудности с законом, — потому что он должен цениться. Но как отец троих детей я хотел бы, чтобы они воспитывались на людях с хорошей биографией.


Александр Покрышкин. Георгий Жуков. Зоя Космодемьянская... На людях, которых нам ставили в пример! Начиная с их человеческих качеств и заканчивая тем, какие они в быту.

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Эдгард Запашный
Эдгард Запашный Фото: Global Look Press / Белкин Алексей

Нам говорили, что Ленин хорошо учился, — и нам хотелось быть как он!


А те, кто до СВО был на зоне, пускай общаются со студентами. Которые уже умеют анализировать. И ребята поймут, что такой путь — он возможен. Но его нельзя брать за пример.


Борис Галкин, актер, режиссер, заслуженный артист РФ:


— Ну а для чего, собственно говоря, в школе существуют педагоги? Когда люди открывают непонятно кому?


При всем при том, что заключенные тоже воюют и приносят пользу фронту, это не значит, что прийти может кто угодно. Потому что одно дело воевать, а другое — воспитывать. Узнайте, кто к вам идет, поставьте себе задачу, и все будет хорошо. Это несложно.

Борис Галкин,
Борис Галкин, Фото: Global Look Press / АГН Москва

А с такими статьями там делать нечего. Даже в голове не укладывается! Интересно, как это будет выглядеть? «Извините, ради бога, я к вам провести занятие?»


Тем более что он, не дай бог, еще и больной. Если такие факты были, то вся ответственность на школьном руководстве.


Леонид Дзюник, продюсер, директор группы «Тату»:


— Я считаю, это недопустимо. А чтобы такого не было, есть Министерство внутренних дел, Министерство просвещения и Министерство обороны.


Минобороны должно само предлагать человека, который может проводить эти занятия.


Конечно, можно сказать, что, пройдя СВО, человек полностью меняет свои взгляды. Люди же меняются! К тому же спецоперация — это еще и серьезный удар по психике. Возможность осознать ошибки и искупить вину. Но с таким бэкстейджем к детям?!


Кстати, я часто вспоминаю свою школу. «Орленок». «Зарницу». Уроки начальной подготовки... И понимаю, как же это было важно!


На днях у Норкина обсуждали, стоит ли ставить оценку за поведение и должна ли она стоять в аттестате. Я считаю, что должна. Что дети творят с учителями — это что-то немыслимое!


Не я один — все говорят, что мы упустили это поколение 90-х. Если можно приходить к Вечному огню и поджигать от него сигарету. Если на него можно мочиться. Или жарить на нем вонючие сосиски. Спросите у любого человека, который родился, жил и вырос в Советском Союзе: а такое допустимо?

Леонид Дзюник
Леонид Дзюник Фото из личного архива героя публикации

Да у нас такого и в мыслях не было! В мыслях! А сейчас это в порядке вещей.


В мыслях не было подраться с учителем... Не приведи Господь! Помню нашего директора, преподавателя украинского языка и литературы Татьяну Спиридоновну — мы боялись ее как огня!


Поэтому я считаю, что в школе должны применяться самые жесткие меры контроля и воспитания. И там должна быть идеология.


Кругом кричат: воспитывать должны родители! А как они воспитают, если все их мысли заняты тем, как заработать копейку? Как прожить и на что одеть ребенка?


Школа, только школа! И основная ставка в воспитании должна быть именно на парнях с СВО. Которые видели кровь, смерть. Которые знают, зачем туда шли. И — цену данному слову.


Есть такие твари, которые говорят: «Да они там за деньги». Ну тогда идите вы! Повоюйте! Видя, что там происходит, и денег не захочешь. Но есть понятие чести, совести. Ответственность за будущие поколения.


Главное — проверять биографию, чтобы таких случаев больше не было.

#дети #сво #леонид дзюник #эдгард запашный #заключенные #украина #уроки мужества #борис галкин
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