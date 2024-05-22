«А как он пел «Травушку-муравушку»!»: 22 мая исполняется 100 лет со дня рождения Шарля Азнавура

— Мой папа, народный артист СССР Арутюн Акопян и Шарль Азнавур познакомились еще в 1959 году, когда отец приехал в Париж, чтобы выступить на конкурсе иллюзионистов.





Насколько я знаю, Азнавур был у него на концерте. А папа — у Азнавура. К тому же у обоих были одинаковые корни, и вот на этой почве они и подружились, вплоть до того, что вместе ходили во французские рестораны и пили французский коньяк.





А потом Азнавур приехал в Москву и пришел к нам в гости. Но я тогда был маленький, и мало что помню. Зато очень хорошо запомнил его приезд в 90-е.





Мы сидели у нас дома. Пили уже армянский коньяк. Я рассыпался в комплиментах и показывал ему разные фокусы — а он хлопал в ладоши и кричал «Charmant, charmant!»





Было видно, что ему очень интересно, поэтому в какой-то момент я даже попросил у него разрешения показать пантомиму великого французского мима Марселя Марсо.





«О, я тоже ее люблю, — ответил он, — и тоже хотел ее тебе показать, но покажу другую».





Номер назывался «Творческие муки», и я впервые увидел, какой он гениальный актер!





Запомнились и наши разговоры о кино. Я сказал, что играю всяких негодяев. На что услышал: «Как же это замечательно! Я тоже играл в гангстерских фильмах».





Потому что сыграть положительного героя — это всегда просто. А вот мерзавца и злодея... Чтобы зал тебя возненавидел! Чтобы публика поняла, что так нельзя и карма неминуема, — это тяжелейшая работа.





А как он пел вместе с моей мамой! У мамочки, Лии Акопян, было консерваторское образование и прекрасное лирическое сопрано.





Азнавур принес нам свою пластинку. А мама вручила ему свою «сорокопятку» с народными песнями. После чего они пошли к роялю и спели сначала «Травушку-муравушку», а потом старинные французские романсы.





Это было так здорово, так красиво, вы просто не представляете!





Кстати, папа пригласил своего друга — шеф-повара, и мы накрыли прекрасный стол. Потому что какая встреча без кавказской кухни? И для меня это было как вчера. Как вчера!





... в один из своих последних приездов Азнавур отыскал наш номер и снова позвонил — мы общались через переводчицу. И я сказал, что папы больше нет. «Да-да, я знаю», — тихо ответил он, и мне стало и грустно, и светло.





Папы не стало в 2005-м. Мамы — три года назад. И с того времени рояль так и стоит закрытый.





А на нем — фотографии, на одной из которых молодой папа и молодой Азнавур!





Никита Высоцкий, актер, директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке», сын Владимира Высоцкого: