Россияне бросились продавать старые книги по истории Ирана

Гибель Сеида Ибрахима Раиси и предсказания Владимира Жириновского, что третья мировая война может начаться именно с Ирана, спровоцировала резкий интерес к истории Востока. Например, на том же маркетплейсе «Авито» теперь можно приобрести и исследование Муртазы Мутаххари «Иран и ислам», и старинную поэму Фирдоуси «Шахнаме». За девять томов последней у вас попросят сразу 90 000 рублей. Есть ли дешевле? И сколько это стоит в обычных магазинах?





Ну про 90 тысяч — это мы преувеличили. Настоящая цена — 89 990. Современный маркетинг...





«Знаменитая эпическая поэма персидско-таджикского поэта X века Абу-л-Касима Фирдоуси «Шахнаме» («Книга царей») представляет собой поэтическую историю Ирана от мифических первых царей до завоевания этой страны арабами в VII веке нашей эры, — говорится в описании. — Все предшествующие издания основаны на поздних рукописях, переписанных не ранее XV века».





Уточняется, что собрание выходило в 1960-1971 годах, каждый том издан на фарси. Отсюда и цена.





Но заглянем на другие площадки, а там — о! — почти такие же книги (а иногда и постарше) продаются по 300 или по 500 рублей. Из различий лишь обложка.