Россияне бросились продавать старые книги по истории Ирана

Гибель Сеида Ибрахима Раиси и предсказания Владимира Жириновского, что третья мировая война может начаться именно с Ирана, спровоцировала резкий интерес к истории Востока. Например, на том же маркетплейсе «Авито» теперь можно приобрести и исследование Муртазы Мутаххари «Иран и ислам», и старинную поэму Фирдоуси «Шахнаме». За девять томов последней у вас попросят сразу 90 000 рублей. Есть ли дешевле? И сколько это стоит в обычных магазинах?
Ну про 90 тысяч — это мы преувеличили. Настоящая цена — 89 990. Современный маркетинг...
«Знаменитая эпическая поэма персидско-таджикского поэта X века Абу-л-Касима Фирдоуси «Шахнаме» («Книга царей») представляет собой поэтическую историю Ирана от мифических первых царей до завоевания этой страны арабами в VII веке нашей эры, — говорится в описании. — Все предшествующие издания основаны на поздних рукописях, переписанных не ранее XV века».
Уточняется, что собрание выходило в 1960-1971 годах, каждый том издан на фарси. Отсюда и цена.
Но заглянем на другие площадки, а там — о! — почти такие же книги (а иногда и постарше) продаются по 300 или по 500 рублей. Из различий лишь обложка.
Здесь же можно купить и книгу Сергея Дашкова «Цари царей Сасаниды».
«Иран III-VII веков в легендах, исторических хрониках и современных исследованиях, — пишет продавец. — Состояние: Б/у. Цена — 3000 рублей».
Идем на сайт «Библио-глобуса», а там новенькая и за 800!
Издание содержит биографии сасанидских царей, сведения по зороастризму и предназначено для широкого круга читателей. А поклонникам экзотики наверняка понравится старинная книга на фарси. Видимо, настолько редкая, что владелец характеризует ее единственным словом: огромная.
«Привезена из Ирана во времена СССР, — пишет он. — Состояние: Б/у. Цена — 50 000 рублей».
Про содержание не спрашивайте. Мы люди простые. Но какие фото!
Ну и куда же без страшилок про конец света?
Знакомьтесь: «Зороастрийская мифология» с ее историей Ирана, жизнеописанием Заратустры и представлением о Страшном суде.
Цена? На «Авито» — 14 900 рублей. В книжных — 4000.
Поскольку в ряде иранских текстов встречаются астрологические пророчества и расчеты движений светил, пришлось по ходу дела изучать и историю астрологии, уточняет автор. Это его любимая вещь.
Напомним, что лидер ЛДПР, востоковед Владимир Жириновский предсказал нынешний ирано-израильский кризис еще пять лет назад во время «Соловьев Live».
«Эти выборы последние, — сказал он своему киевскому оппоненту. — В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке! Там начнутся такие события, что все забудут, что такое Украина!»
«Дело идет к третьей мировой войне, — пояснил он. — И Иран — это не Вьетнам и не Северная Корея, это не Косово. Здесь будут самые страшные события!»
И действительно, весной 2024 года ирано-израильский конфликт перерастает в прямое столкновение. 1 апреля Израиль наносит авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В ночь на 14-е Иран бьет по Израилю. А 19 мая теряет своего президента Ибрахима Раиси.
Смерть политика и его спутников уже называют мученической. Исламская республика погрузилась в траур. Востоковеды не исключают, что темные времена еще впереди.