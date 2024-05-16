«За победу на Халхин-Голе!»: отчаянные курганские казаки продолжают конный поход в Монголию

В окружении курганских казаков, которые вот уже третью неделю движутся в сторону Улан-Батора, рассказали, ради чего они пустились в этот путь. Их конный поход называется «Походом дружбы» и посвящен 85-летию победы советской и монгольской армий над Японией в боях на реке Халхин-Гол. А в качестве благодарности они подарят Монголии Коран и священную для всех буддистов белую лошадь. Позади порядка 700 километров. Впереди — еще более трех тысяч!





Как рассказывает походный атаман Омского региона Владислав Буланкин, в мероприятии участвуют три человека: атаман общественного движения «Курганское казачье землячество» Сергей Попов, Рустем Жига и сопровождающий их водитель Юрий Лысенко. Он везет корм для лошадей и приглядывает за ними на привале.





«Главная цель похода, — говорит Владислав, — подчеркнуть ценность дружбы между монгольским и советским народами и вспомнить битву на реке Халхин-Гол, когда монголы стояли с нами плечом к плечу! А идея принадлежит еще отцу Сергея, Валерию Попову, который в свое время совершил конный пробег до Парижа».





«Отец — личность легендарная! — поясняет атаман. — Участник боевых действий. Был в украинском плену. Но, к сожалению, уже отошел в жизнь вечную, и теперь его дело продолжает его сын».