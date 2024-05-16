«За победу на Халхин-Голе!»: отчаянные курганские казаки продолжают конный поход в Монголию

В окружении курганских казаков, которые вот уже третью неделю движутся в сторону Улан-Батора, рассказали, ради чего они пустились в этот путь. Их конный поход называется «Походом дружбы» и посвящен 85-летию победы советской и монгольской армий над Японией в боях на реке Халхин-Гол. А в качестве благодарности они подарят Монголии Коран и священную для всех буддистов белую лошадь. Позади порядка 700 километров. Впереди — еще более трех тысяч!
Как рассказывает походный атаман Омского региона Владислав Буланкин, в мероприятии участвуют три человека: атаман общественного движения «Курганское казачье землячество» Сергей Попов, Рустем Жига и сопровождающий их водитель Юрий Лысенко. Он везет корм для лошадей и приглядывает за ними на привале.
«Главная цель похода, — говорит Владислав, — подчеркнуть ценность дружбы между монгольским и советским народами и вспомнить битву на реке Халхин-Гол, когда монголы стояли с нами плечом к плечу! А идея принадлежит еще отцу Сергея, Валерию Попову, который в свое время совершил конный пробег до Парижа».
«Отец — личность легендарная! — поясняет атаман. — Участник боевых действий. Был в украинском плену. Но, к сожалению, уже отошел в жизнь вечную, и теперь его дело продолжает его сын».
Символично и то, что бои на Халхин-Голе продолжались с мая по сентябрь 1939 года. То есть ровно столько, сколько будет длиться этот поход. Он пройдет через Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ и завершится в Улан-Баторе. По всему пути следования будут пронесены два образа: иконы Порт-Артурской Божией матери и преподобного Далмата Исетского.
Идти нелегко, передают казаки. На пути то болота, то паводки.
«Один раз даже чуть не утонули, — рассказывает Владислав Буланкин. — Сергей подошел к ручью, чтобы напиться, а его лошадь начало затягивать. Оказалось, что там трехметровая глубина».
Но про такое не говорят, признается атаман. Потому что если есть цель — значит, надо дойти!
Сегодня, 16 мая, участники похода ненадолго вернулись в омский поселок Кормиловка, чтобы провести крестный ход, отслужить молебен и выдвинуться в Новосибирск.
«А любой крестный ход всегда связан с искушением, — размышляет Владислав. — Потому что вокруг крестоходцев сонм бесов, которые пытаются их утащить в свои сети. На чем-то подловить... Обмануть, запугать и сбить с пути. Посвященные называют это духовной борьбой».
Кстати, о лошадях. Одну зовут красивым именем Звезда. А другую — Дымка. Она белая, как снег, поэтому останется в Монголии как подарок. Такие животные там священны.
Везут и старинный Коран. Его передадут одной из общин.
Но нет ли тут и каких-то параллелей? Ведь в каком времени живем!
«А в жизни не бывает случайностей, — отвечает Владислав Буланкин. — И в том, что Порт-Артурская икона направляется на Дальний Восток по тому самому пути, по которому она когда-то не дошла, тоже есть свое провидение! Может, это сподоблено для укрепления русских городов?»
«Мы прекрасно понимаем, что уже стоим на грани Третьей мировой, — добавляет он, — а чтобы победить, нам нужно объединиться. В том числе и духовно. Надеюсь, что когда наши казаки придут в Монголию, уже наступит мир. По крайней мере, старцы говорили, что это будет следующей осенью».
Напомним, что бои на реке Халхин-Гол, как правило, называются военным конфликтом. Хотя ряд японских историков считают, что это была настоящая локальная война, а некоторые даже называют их «Второй русско-японской» — по аналогии с событиями в 1904-м и 1905-м.
Им же посвящено и знаменитое стихотворение Константина Симонова:
Когда бы монумент велели мне
Воздвигнуть всем погибшим здесь, в пустыне,
Я б на гранитной тесаной стене
Поставил танк с глазницами пустыми.
Победа на Халхин-Голе оказала серьезное влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне нацистской Германии. Вот если Москва падет еще до августа, решили в генштабе, тогда они нападут. А пока будут просто ждать!