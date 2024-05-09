Амаяк Акопян вспомнил, как на гастролях в Дрездене налил всем водки и сказал: «За нашу Победу!»

И — даже в Германии!





9 мая 1981-го мы выступали в Дрездене, и я прямо с утра купил 10 бутылок русской водки (по-моему, «Столичной» и какой-то еще) — они-то там пьют свой поганый шнапс! — и пригласил всех в фойе.





Придумали закуску. Все чрезвычайно довольны. Подходят, чокаются со мной рюмками. А я нашел граненый стакан — только не наш, не Веры Мухиной, а их, немецкий. Налил в него водки, поднял и сказал: «За нашу Победу!» Как в великой картине «Подвиг разведчика».





И — хватил этот стакан!!!





— Ух!





— Слава богу, эти стаканы были меньше двухсот грамм. Но вот на таком веселе я пошел на сцену, чтобы радовать людей своим выступлением. Не выпив — а хватив этот фужерище.





Публика была в восторге!





Эта программа всегда шла на ура. Веселая пародия с элементами пантомимы. Жонгляж, иллюзия, манипуляция, эксцентрика — но тут меня уже вызывали на бис!





Ну что сказать... Я пользовался там популярностью. Я был молодой, красивый, стройный, элегантный мальчик. В меня даже была влюблена одна немецкая певица, я забыл ее имя. Она все просилась в Россию, в Советский Союз.





— Но вы ее не взяли…





— А я говорил: «Нет, нет, не до тебя, дорогая!»





Так что у меня очень много воспоминаний! И приятных, и грустных. А сейчас особенно грустно, потому что мы остались одни — я и супруга. Конечно, если у нас есть возможность кого-то собрать, то мы это делаем. Но собирать-то и некого. Поколение моих родителей уже ушло.





Поэтому... накроем стол. Сядем. Если придут ее родные — будет хорошо!





Жаль, что у меня сейчас нет возможности выступать — я плохо себя чувствую. Поехал бы поздравлять ветеранов, потому что я всегда это делал.





Колонный зал Дома союзов! Концертный зал «Россия». Теперь «России» нету. Все. Но я обязательно схожу в храм. Обязательно! Поставлю свечи, помолюсь. Вспомню каждого.





— А вот есть люди, которые говорят, что во время СВО лучше без праздников…





— Ну за нашу Победу я всегда подниму фужер! Граненый стакан Веры Мухиной.