Никто больше не залезет на елку, никогда не полетят его крылья: в Архангельске простились с Древархом Просветленным

Говорят, что настоящая ценность человека начинает осознаваться только после его ухода. Многие считали его чудиком. Смеялись, когда видели с крыльями, и отшучивались, когда он появлялся с мигалкой на голове. А когда его не стало, весь город утонул в слезах и осиротел. Сегодня в Архангельске простились с Древархом Просветленным. Человеком, который, что бы ни случилось, всегда улыбался и говорил: «С праздником нас!» и «Сажайте, люди, деревья!»
Андрея Христофорова не стало на 60-м году жизни. А церемония прощания прошла в Михайло-Архангельском кафедральном соборе. Отпевание уже началось, а люди все шли и шли. Потому что каждому хотелось сказать ему свое спасибо.
Туда же, в храм, занесли и его крылья. Человек-праздник, человек-ангел, он ушел так же, как и жил...
Мигалка, крылья, паспорта
О том, что у Архангельска есть еще один символ, стало понятно еще в нулевых, когда один из местных предпринимателей вдруг провозгласил себя Посадом Вселеновичем Древархом Просветленным. Мужчина надел рубище, обзавелся искусственными крыльями и начал менять имена.
Сначала — в честь времен года: Август Летниевич, Октябрь Осениевич, Март Весениевич. А после — в честь известных людей.
Например, уже в 2011-м он был Дмитрием Медведевым. В 2012-м — Владимиром Путиным. А в 2013-м — Жераром Депардье.
В июне 2016-го Жерара Ксавьемарсельевича задержали из-за долга в 300 рублей, когда он запутался, кто он, и допустил ошибку в документах.
Позднее к крыльям добавился и колпак с мигалкой!
«Снимаю ли я их на ночь? — переспрашивал Древарх, беседуя с Daily Storm. — Снимаю, но только когда ложусь спать, и знаю, что этого никто не видит. Только это неправильно: раз я взял на себя такой крест, то должен нести его всю свою жизнь. Так что буду стараться, буду над собой работать».
Построй дом, вырасти дитя, посади дерево
Кстати, колпак был символом его личного экологического движения «Посади свое дерево». Как и татуировки. Со слов Древарха, дерево на затылке имело четвертый глаз и позволяло ему видеть, что творится у него за спиной.
Была у него и своя валюта: древархики. Один древархик равнялся одной улыбке.
А в качестве средства передвижения использовался фирменный древархомобиль. К примеру, старенький ГАЗ-3110, хотя в последнее время Андрея чаще видели на велосипеде.
Кроме того, у Древарха была особая форма приветствия, выражавшаяся в одновременном поднятии трех пальцев на обеих руках. Указательный символизировал призыв «Построй свой дом», безымянный — «Вырасти свое дитя», а средний — дерево.
Жил скромно: в обычном деревянном доме, во дворе которого стояла палатка для медитаций.
Была мечта — запретить вырубку елей...
Такими же яркими были и его акции. Например, 8 января 2007 года Древарх залез на крышу 15-метрового каркаса, приспособленного для сооружения гигантского снеговика и предложил себя в качестве президента.
А 20 декабря 2009 года забрался на верхушку главной городской елки Архангельска и призвал всех делать то же самое.
Цель? Запретить вырубку деревьев.
Снять Древарха пытались многие. Включая экстренные службы. Но получилось только у тогдашнего губернатора Ильи Михальчука, который стоял внизу и уговаривал его слезть.
Такая же попытка Древарха повторилась и в 2017-м, после чего Андрей пошел в загс, чтобы сменить имя на Древарха Зимневича Елочку.
«Эта елка у администрации такая черная, угрюмая. Никому не нужное, плачущее дерево, зовущее Древарха Мученика, — объяснял он журналистам. — Вот он на нее и взлетел».
Лес будет с нами!
А вот каким его запомнили защитники маленькой станции Шиес, где предполагалось построить мусорный полигон. Естественно, люди были против, потому что какой полигон посреди чистейшего северного леса?
Что было дальше — просто так не придумаешь: ну вот кто еще догадается зарядить водяной пистолет и обстрелять охранников? Или, заметив, что поезд на Шиес почему-то проезжает мимо, взять и сорвать стоп-кран?
Не обходилось и без потасовок. «Правда ли, что я обещал откусить ногу? — спрашивал Древарх. — Да. А потому что полицейский меня этим шокером. И в таком состоянии — в трансе — я мог откусить ему не только ногу, но еще и голову. Их цель — не «посади», как у меня, а «завали свое дерево».
Это варварство — устраивать такой полигон, сетовал Андрей. Может, он все-таки договорится? Сеянцы привезет?
Легкий был человек, светлый. Так и вспоминается рэп, который он зачитал в одной программ на Первом канале:
«Счастьем заполни, любовью, трудом
Жизнь свою — всю, что отмерена.
Вырасти сына, построй дом
И посади свое дерево.
Просто и мудро живи, без затей,
В доброе искренне веруя.
Всей своей жизнью служи красоте
И посади свое дерево».