Никто больше не залезет на елку, никогда не полетят его крылья: в Архангельске простились с Древархом Просветленным

Говорят, что настоящая ценность человека начинает осознаваться только после его ухода. Многие считали его чудиком. Смеялись, когда видели с крыльями, и отшучивались, когда он появлялся с мигалкой на голове. А когда его не стало, весь город утонул в слезах и осиротел. Сегодня в Архангельске простились с Древархом Просветленным. Человеком, который, что бы ни случилось, всегда улыбался и говорил: «С праздником нас!» и «Сажайте, люди, деревья!»





Андрея Христофорова не стало на 60-м году жизни. А церемония прощания прошла в Михайло-Архангельском кафедральном соборе. Отпевание уже началось, а люди все шли и шли. Потому что каждому хотелось сказать ему свое спасибо.





Туда же, в храм, занесли и его крылья. Человек-праздник, человек-ангел, он ушел так же, как и жил...





Мигалка, крылья, паспорта





О том, что у Архангельска есть еще один символ, стало понятно еще в нулевых, когда один из местных предпринимателей вдруг провозгласил себя Посадом Вселеновичем Древархом Просветленным. Мужчина надел рубище, обзавелся искусственными крыльями и начал менять имена.





Сначала — в честь времен года: Август Летниевич, Октябрь Осениевич, Март Весениевич. А после — в честь известных людей.