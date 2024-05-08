Как китайцы снимали сериал со Сталиным и почему в их версии вождь матом посылает министра СССР

Исторический сериал «Дипломатическая ситуация» посвящен временам Мао Цзэдуна и начал сниматься еще в 2019 году для китайского телевидения. В нем приняли участие и российские актеры — в том числе Игорь Гузун, который сыграл Иосифа Сталина. Спустя пять лет картина привлекла внимание российских зрителей из-за сцены, где генералиссимус Советского Союза посылает министра внешней торговли Анастаса Микояна матерным словом «***» (езжай). Актер признался Daily Storm, что фразы не было в сценарии — она вылетела сама в подходящий момент.





— Главный вопрос — это китайцы предложили послать в недалекое путешествие министра внешней торговли Анастаса Микояна?





— Да, «***» — это я говорю. Этого не было в сценарии, просто я ляпнул, потому что меня окружали люди, которые не понимают русского языка. Я Микояна просто послал. Это так получилось ненавязчиво, междометием, поэтому китайцы это скушали — не поняли вообще ничего. Им никто ничего не переводил, поэтому в кино так и вошло. Что это теперь — преступление перед человечеством?





Это смешная сцена, и она, как мне говорят, очень популярна в интернете. Не знаю, почему сейчас она всплыла, если сериал снимали три года назад.





— О чем эта картина? Где ее снимали?





— Это сериал про Мао Цзэдуна — 40 серий, описывающих события от детства до самой его старости. Была и часть, связанная с СССР. Сталин первый, кто принял Коммунистическую партию Китая, первый, кто откликнулся, поэтому они с Мао дружили.





Было решено все снимать в Китае, в городе Яньтай, на берегу Желтого моря. Я до сих пор восхищаюсь тем, насколько китайцы трудолюбивые: построили даже кабинеты Сталина, чтобы не ехать в Москву. Было шикарно. Коридоры воссоздали до мелочей, а гримировали меня четыре человека. Я свою роль сыграл добропорядочно, после чего мне заплатили и обеспечили перелет куда я захочу — хоть на другую часть света. Они очень порядочные люди.





— Долго вы находились в Китае?





— Недели две. Там был момент, когда съемок не было, но при этом я жил в гостинице, которая была прямо на берегу. Море я видел из своих окон, даже ходил нырять. Это был декабрь, но там было тепло. Мне приносили еду, деньги — всем обеспечили.





— Гонорар был больше, чем предлагают в российских фильмах или сериалах?





— Да, гораздо. Платили щедро — даже за время, когда я не был задействован на съемках. Сейчас я могу сниматься за гораздо меньшую сумму, поэтому цифр я не говорю. Но она была на 10 порядков больше, чем я получал в России. Возьмите среднюю зарплату среднего актера — я не говорю про актеров более медийных, я-то таким не считаюсь, и умножьте на 10.





— Кроме вас было много русских актеров?





— Они все были местные, из Китая. Наши актеры там тоже живут, играют арлекинов. Славянские лица тоже нужны местным режиссерам, поэтому русские тоже как-то устраиваются — живут в Китае год, два и больше.





Игорь Гузун сыграл Сталина во множестве фильмов и сериалов, в том числе и иностранных. Например, именно его пригласил польский режиссер Ежи Гофман для съемок в «Варшавской битве 1920 года». Кроме Сталина, в «Дипломатической ситуации» есть камео Никиты Хрущева и министров иностранных дел СССР Андрея Вышинского и Вячеслава Молотова, а также президентов США Гарри Трумена и Ричарда Никсона, госсекретарей Джона Даллеса и Генри Киссинджера. Их сыграли русские и американские актеры, которые постоянно живут в Китае.