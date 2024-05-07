Потомок Сталина признался, что часто общается с духом вождя и спрашивает его о судьбе России

Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад прокомментировал идею барнаульских коммунистов устроить спиритический сеанс с его покойным прадедом. Бенсааду, по его словам, даже интересно, что из этого получится. Более того, он и сам, чтобы получить ответы на мучившие его вопросы, общался с духом великого родственника. Как это происходило? И что ему говорил вождь?
Ритуальный костер, биолокационная рамка или катающееся по столу блюдечко? Как это будет происходить, пока не уточняется. Но факт есть факт: вызов духа пройдет в ночь на 19 мая, а руководить процессом будет председатель совета барнаульского «Сталин-центра» и по совместительству депутат Сергей Матасов.
Но ничего зазорного, считает правнук генералиссимуса. Нормальное желание «заглянуть за». Лично он делал это уже не раз!
«Несколько лет назад ко мне обратилась знакомый экстрасенс Наталья, — рассказывает Селим Бенсаад, — которая через карты Таро вызвала дух Сталина и задала ему несколько вопросов. Первый — по поводу того, как его убили. Он ответил, что «через зеленого змия». А после второго вопроса предупредил об опасности американской программы HAARP, которая может вызывать катаклизмы (проект исследования полярных сияний с помощью высокочастотного воздействия. — Примеч. Daily Storm). И оказался прав! Вы думаете, землетрясения не могут быть рукотворными?!»
«Я и сам имею связь со своим великим прадедом, — добавляет мужчина. — Поэтому и инициировал эксгумацию и последующее захоронение Сталина со всеми воинскими почестями, как он того заслуживал!»
Как поясняет Селим, его прадед часто являлся ему во снах, чтобы направить. Рассказывал, как спасти страну. Предупреждал о «фашистской гидре», которую можно победить, лишь вернув ему покой.
А еще говорил, что наша Победа — украдена...
Ведь как еще назвать тот день, когда его тело вынесли из Мавзолея, сделав это прямо «в сатанинский Хеллоуин»?!
«Кстати, ко мне часто обращаются люди, обладающие даром предвидеть, — признается правнук вождя. — Я — важный ключ в этой системе и призван спасти мир. Все главные договоренности, которые были сделаны в ХХ веке, весь фундамент были заложены именно Сталиным, и мне передались его экстрасенсорные способности».
Да что там говорить: доходило даже до того, что одна женщина из Ханты-Мансийска предлагала ему Абсолют, вспоминает художник.
«Печать, которая решает судьбы мира! — поясняет он. — Но я отказался, потому что не могу брать на себя такую ответственность».
«Эта женщина — мать троих детей и носит имя Мария, — восклицает он. — Неужели она не поняла, что свою жизнь можно вверять только Богу?! Кстати, мой прадед, я напомню, был студентом духовной семинарии и дружил с великим мистиком Георгием Гурджиевым. Только коллективный ум может решить те задачи, которые стоят перед человечеством, чтобы выжить в мультиуровневой игре под названием «жизнь!»
Напомним, что барнаульский «Сталин-центр» был открыт в декабре 2023 года. Событие приурочили ко дню рождения генсека. А основой экспозиции стал 200-килограммовый бюст, который несколько лет назад нашли закопанным в лесу.
Там же, на выставке, можно увидеть советские календари, медали, пластинки с выступлениями вождя и даже кубинский флаг.
И хорошо, что открыли, считает правнук Сталина. Алтай — это место силы. Поэтому все неслучайно!