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Потомок Сталина признался, что часто общается с духом вождя и спрашивает его о судьбе России
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По словам Селима Бенсаада, его прадед обладал ярко выраженными экстрасенсорными способностями, а теперь они передались и ему Коллаж: Daily Storm
Культура

Потомок Сталина признался, что часто общается с духом вождя и спрашивает его о судьбе России

По словам Селима Бенсаада, его прадед обладал ярко выраженными экстрасенсорными способностями, а теперь они передались и ему

Коллаж: Daily Storm

Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад прокомментировал идею барнаульских коммунистов устроить спиритический сеанс с его покойным прадедом. Бенсааду, по его словам, даже интересно, что из этого получится. Более того, он и сам, чтобы получить ответы на мучившие его вопросы, общался с духом великого родственника. Как это происходило? И что ему говорил вождь? 

 

Ритуальный костер, биолокационная рамка или катающееся по столу блюдечко? Как это будет происходить, пока не уточняется. Но факт есть факт: вызов духа пройдет в ночь на 19 мая, а руководить процессом будет председатель совета барнаульского «Сталин-центра» и по совместительству депутат Сергей Матасов. 

 

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Селим Бенсаад
Селим Бенсаад Фото: Пресс-служба Селима Бенсаада

Но ничего зазорного, считает правнук генералиссимуса. Нормальное желание «заглянуть за». Лично он делал это уже не раз!

 

«Несколько лет назад ко мне обратилась знакомый экстрасенс Наталья, рассказывает Селим Бенсаад, которая через карты Таро вызвала дух Сталина и задала ему несколько вопросов. Первый по поводу того, как его убили. Он ответил, что «через зеленого змия». А после второго вопроса предупредил об опасности американской программы HAARP, которая может вызывать катаклизмы (проект исследования полярных сияний с помощью высокочастотного воздействия. — Примеч. Daily Storm). И оказался прав! Вы думаете, землетрясения не могут быть рукотворными?!»

 

«Я и сам имею связь со своим великим прадедом, добавляет мужчина. — Поэтому и инициировал эксгумацию и последующее захоронение Сталина со всеми воинскими почестями, как он того заслуживал!»

 

Как поясняет Селим, его прадед часто являлся ему во снах, чтобы направить. Рассказывал, как спасти страну. Предупреждал о «фашистской гидре», которую можно победить, лишь вернув ему покой.

 

Могила И.В. Сталина у Кремлевской стены в Москве
Могила И.В. Сталина у Кремлевской стены в Москве Фото: РИА Новости / Антон Денисов

А еще говорил, что наша Победа украдена...

 

Ведь как еще назвать тот день, когда его тело вынесли из Мавзолея, сделав это прямо «в сатанинский Хеллоуин»?!  


«Кстати, ко мне часто обращаются люди, обладающие даром предвидеть, признается правнук вождя. — Я важный ключ в этой системе и призван спасти мир. Все главные договоренности, которые были сделаны в ХХ веке, весь фундамент были заложены именно Сталиным, и мне передались его экстрасенсорные способности».

 

Да что там говорить: доходило даже до того, что одна женщина из Ханты-Мансийска предлагала ему Абсолют, вспоминает художник. 

 

«Печать, которая решает судьбы мира! поясняет он. — Но я отказался, потому что не могу брать на себя такую ответственность».


«Эта женщина мать троих детей и носит имя Мария, — восклицает он. — Неужели она не поняла, что свою жизнь можно вверять только Богу?! Кстати, мой прадед, я напомню, был студентом духовной семинарии и дружил с великим мистиком Георгием Гурджиевым. Только коллективный ум может решить те задачи, которые стоят перед человечеством, чтобы выжить в мультиуровневой игре под названием «жизнь!»


Напомним, что барнаульский «Сталин-центр» был открыт в декабре 2023 года. Событие приурочили ко дню рождения генсека. А основой экспозиции стал 200-килограммовый бюст, который несколько лет назад нашли закопанным в лесу.


Там же, на выставке, можно увидеть советские календари, медали, пластинки с выступлениями вождя и даже кубинский флаг.


И хорошо, что открыли, считает правнук Сталина. Алтай это место силы. Поэтому все неслучайно!

#сша #спиритизм #сталин-центр #фашизм #день победы #вызов духов #селим бенсаад #иосиф сталин
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