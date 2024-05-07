Потомок Сталина признался, что часто общается с духом вождя и спрашивает его о судьбе России

Но ничего зазорного, считает правнук генералиссимуса. Нормальное желание «заглянуть за». Лично он делал это уже не раз!

«Несколько лет назад ко мне обратилась знакомый экстрасенс Наталья, — рассказывает Селим Бенсаад, — которая через карты Таро вызвала дух Сталина и задала ему несколько вопросов. Первый — по поводу того, как его убили. Он ответил, что «через зеленого змия». А после второго вопроса предупредил об опасности американской программы HAARP, которая может вызывать катаклизмы (проект исследования полярных сияний с помощью высокочастотного воздействия. — Примеч. Daily Storm). И оказался прав! Вы думаете, землетрясения не могут быть рукотворными?!»

«Я и сам имею связь со своим великим прадедом, — добавляет мужчина. — Поэтому и инициировал эксгумацию и последующее захоронение Сталина со всеми воинскими почестями, как он того заслуживал!»

Как поясняет Селим, его прадед часто являлся ему во снах, чтобы направить. Рассказывал, как спасти страну. Предупреждал о «фашистской гидре», которую можно победить, лишь вернув ему покой.