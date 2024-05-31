СКР возбудил дело об оказании небезопасных услуг в «Крокусе»

Следственный комитет России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более людей. Об говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда, рассматривавшего жалобу обвиняемого в теракте Назримада Лутфуллои, пишет ТАСС. Дело возбудили в конце марта, его объединили с делом о теракте.





Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал, открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Кровля сгорела и частично обрушилась, зрительный зал был уничтожен. Погибли 145 человек, свыше 500 пострадали. По делу о теракте арестованы 12 человек, в том числе четверо возможных исполнителей. Российские власти заявляют об украинском следе в нападении.