СКР возбудил дело об оказании небезопасных услуг в «Крокусе»

Следственный комитет России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более людей. Об говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда, рассматривавшего жалобу обвиняемого в теракте Назримада Лутфуллои, пишет ТАСС. Дело возбудили в конце марта, его объединили с делом о теракте.
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал, открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Кровля сгорела и частично обрушилась, зрительный зал был уничтожен. Погибли 145 человек, свыше 500 пострадали. По делу о теракте арестованы 12 человек, в том числе четверо возможных исполнителей. Российские власти заявляют об украинском следе в нападении.
2 апреля адвокат пострадавших и родственников погибших при теракте Игорь Трунов подал в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев «Крокус Сити Холла», так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере. Через два дня ТАСС сообщил, что стены зрительного зала были отделаны горючими материалами, это могло способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами.
Владелец концертного зала Араз Агаларов говорил, что спринклерная система, роботы-рукава и система оповещения сработали в штатном режиме. Был запрос даже их выключить в четыре часа утра, потому что они работали в уже сгоревшем здании.