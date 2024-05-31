Россия вернула из украинского плена 75 военных

Российская сторона вернула из украинского плена 75 своих военнослужащих, взамен противник получил столько же бойцов ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.





Военных ВС РФ на самолетах военно-транспортной авиации доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, сказано в сообщении. Всем освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь. В ведомстве уточнили, что посредниками в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.





Кроме того, Москва и Киев обменялись телами погибших военных. Россия вернула 45 тел своих военнослужащих, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции. Киев вернул тела 212 военных, сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.





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