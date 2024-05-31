На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» прошел костюмированный сап-заплыв

В рамках фестиваля прошел костюмированный сап-заплыв. В сап-регате 25 мая участвовали более 500 человек! Участники наслаждались видами Москвы, проплывая по Водоотводному каналу. Сапбордисты проделали путь от Третьяковского причала до памятника Петру I — общей длиной два километра! На регатах можно было увидеть людей в костюмах Бэтмена, дракона и даже русалки. Многие приехали на заплыв целыми семьями и привезли своих питомцев, они тоже были в нарядах.





Погода благоприятствовала проведению мероприятия: было не жарко, дул легкий ветер, светило солнце. Участники сап-регаты могли получить не только положительные и яркие эмоции, но и денежные призы за лучшие костюмы. Сапбордисты подходили к выбору костюмов очень ответственно, а некоторые даже делали их своими руками!





После заплыва можно было отдохнуть в специальных зонах около набережной. Многие сапбордисты фотографировались друг с другом, делились эмоциями и обменивались контактами.





Фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит с 24 мая по 2 июня. Все подробности можно узнать на официальном сайте проекта.