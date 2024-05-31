Медведев предупредил «отставных натовских пердунов», что Россия может применить ядерное оружие против альянса

«Отставные натовские пердуны» могут ошибиться в своих прогнозах о том, что Россия никогда не применит тактическое ядерное оружие (ТЯО) против Украины и отдельных стран НАТО, поскольку «жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.





Несколько лет назад бывшие представители НАТО «твердили, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом», но ошиблись и снова могут просчитаться в прогнозах о применении ТЯО, написал Медведев в своем Telegram-канале. По мнению зампреда Совбеза, это будет уже фатальная ошибка, поскольку «в европейских странах очень высокая плотность населения» (здесь Медведев процитировал президента Владимира Путина). Для стран, находящихся дальше зоны покрытия тактического ядерного оружия, есть стратегическое, добавил Медведев.





По словам экс-президента России, это «никакое не запугивание и не ядерный блеф», поскольку «нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию». Идет «постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия, а потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто», счел зампред Совбеза.