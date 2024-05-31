Путин назначил нового губернатора Самарской области

Федорищев родился в Волгодонске Ростовской области. В 2010 году окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте, РАНХиГС) по специальности «менеджер организации». С 2010 года был специалистом, заместителем начальника отдела, начальником научно-информационного отдела вуза, в 2012-м стал помощником ректора.





С августа 2013 года работал в Министерстве экономического развития России. Занимал должность референта департамента стратегического управления, госпрограмм и инвестиционных проектов, затем советника министра экономического развития. В апреле 2015-го возглавил департамент стратегического развития ведомства.





В марте 2016 года Федорищев занял должность заместителя губернатора Тульской области, в октябре 2018-го стал первым заместителем. С октября 2022 года стал совмещать эту должность с должностью председателя правительства Тульской области.