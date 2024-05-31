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Путин назначил нового губернатора Самарской области
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34-летний Вячеслав Федорищев, работавший в правительстве Тульской области, стал самым молодым главой российского региона undefined
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Путин назначил нового губернатора Самарской области

34-летний Вячеслав Федорищев, работавший в правительстве Тульской области, стал самым молодым главой российского региона

Президент Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Вячеслава Федорищева. До сегодняшнего назначения Федорищев занимал должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области.


34-летний Федорищев стал самым молодым из действующих глав регионов России. До него это был действующий губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (36 лет).


Накануне, 30 мая 2024 года, о своей отставке объявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Она возглавляла регион с марта 2010 года.

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Федорищев родился в Волгодонске Ростовской области. В 2010 году окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте, РАНХиГС) по специальности «менеджер организации». С 2010 года был специалистом, заместителем начальника отдела, начальником научно-информационного отдела вуза, в 2012-м стал помощником ректора.


С августа 2013 года работал в Министерстве экономического развития России. Занимал должность референта департамента стратегического управления, госпрограмм и инвестиционных проектов, затем советника министра экономического развития. В апреле 2015-го возглавил департамент стратегического развития ведомства.


В марте 2016 года Федорищев занял должность заместителя губернатора Тульской области, в октябре 2018-го стал первым заместителем. С октября 2022 года стал совмещать эту должность с должностью председателя правительства Тульской области.

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#тульская область #самарская область #владимир путин
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