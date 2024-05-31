Фонд Клуни попросит арестовать в Европе «самых заметных российских пропагандистов»

Фонд Клуни за справедливость, созданным актером Джорджем Клуни и его супругой, правозащитницей Амаль Клуни, будет добиваться выдачи в европейских странах ордеров на арест некоторых российских журналистов. Об этом сообщила директор по юридическим вопросам проекта Docket Фонда Клуни Анна Нейстат.





По ее словам, журналистов планируют обвинить в «пропаганде войны», соответствующая статья есть в уголовных кодексах Польши, Молдавии, Словакии и нескольких других стран Европы. Нейстат описала, как это будет работать: фонд добивается начала расследования в одной из стран, и если там выдают ордер на арест журналиста, то это предписание становится ордером на уровне Европола. Затем их могут арестовать в любой европейской стране и экстрадировать в государство, расследующее дело в рамках универсальной юрисдикции (она позволяет привлекать к ответственности за некоторые преступления вне зависимости от места его совершения и гражданства обвиняемого).





Фонд будет просить выдавать закрытые ордера, то есть журналисты не будут знать, что в отношении них ведется расследование в стране, куда они собираются приехать. По словам Нейстат, организация собирается привлечь к ответственности «наиболее очевидных российских пропагандистов, самых заметных из них». «Пропагандисты», в отличие от военных (в том числе их командиров), «склонны путешествовать за границу, у некоторых из них есть виды на жительство, родственники и собственность в разных странах» и в целом больше передвигаются по миру, сказала представитель проекта Docket в интервью радио «Голос Америки» (признано иноагентом) 30 мая.





Российских журналистов также можно попытаться привлечь к ответственности за «подстрекательство к геноциду», но этот способ сложнее, к тому же Международный уголовный суд, занимающийся этими делами, уже рассматривает много других дел, заявила Нейстат. Она отметила, что обвинение в подстрекательстве к геноциду фигурировало в деле против руководства руандийской радиостанции «Радио тысячи холмов», которая разжигала межнациональную рознь и подстрекала к геноциду в Руанде в 1994 году.