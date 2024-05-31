Останина попросила Кравцова отправить педагогов на переобучение после скандала с украинской символикой в школе Барнаула

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила министра просвещения Сергея Кравцова рассмотреть целесообразность отправки педагогов на курсы дополнительного профессионального образования. По мнению депутата, учителям нужно разъяснить ключевые положения указа президента Владимира Путина об основах политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.





Поводом для обращения Останиной (есть в распоряжении Daily Storm) стал недавний инцидент в одной из школ Барнаула. Там ученикам третьего класса выдали грамоты с флагом и гербом Украины. Директор школы рассказала, что подписывала грамоты, но не обратила внимание на их цветовое оформление. Классный руководитель учеников, получивших грамоты, пояснила, что документы распечатал один из родителей учащихся. Она также направила личные сообщения каждому родителю с извинениями и просьбой вернуть эти грамоты в школу.





Останина отметила, что это не первый подобный случай. В декабре 2023 года воспитанникам одного из детских садов после соревнований по пионерболу выдали грамоты с украинским гербом. В августе 2022-го такие же грамоты выдали в детском саду Читы, где прошел конкурс «Мисс и мистер лето — 2022».





В своем обращении депутат также попросила главу Минпросвещения для предотвращения подобных инцидентов, которые могут оказать «деструктивное идеологическое воздействие на подрастающее поколение», поручить разработать типовые бланки грамот и благодарностей и разместить их на сайте ведомства, рекомендовать образовательным организациям использовать именно их.