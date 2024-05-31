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Одно из крупнейших польских СМИ дважды опубликовало и удалило сообщение о мобилизации 200 тысяч человек
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Власти Польши заподозрили в произошедшем Россию undefined
Новости

Одно из крупнейших польских СМИ дважды опубликовало и удалило сообщение о мобилизации 200 тысяч человек

Власти Польши заподозрили в произошедшем Россию

Польское государственное информагентство PAP дважды разместило и удалило сообщение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. В публикации говорилось, что премьер-министр Польши Дональд Туск решил призвать на военную службу 200 тысяч граждан и отправить их на Украину.


Между двумя сообщениями о мобилизации прошло 20 минут. PAP опровергло информацию о призыве на службу 200 тысяч граждан Польши, уточнив, что журналисты агентства непричастны к публикации фейка.


Глава канцелярии польского премьера Ян Грабец также опроверг сведения о предстоящей мобилизации. Начальник Бюро национальной безопасности Яцек Севера в свою очередь отметил, что решения об объявлении в стране мобилизации входят в прерогативу президента Анджея Дуды. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский допустил, что произошедшее — результат «российской кибератаки».


Варшава неоднократно обвиняла Москву в попытке дестабилизировать ситуацию в Польше из-за предоставления военной помощи Украине. Российская сторона отвергала обвинения.

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#украина #рф #мобилизация #польша
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