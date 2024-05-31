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Во Франции арестовали 18-летнего уроженца Чечни за подготовку теракта на Олимпиаде
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По версии МВД, молодой человек собирался напасть на зрителей и полицейских и «умереть мученической смертью» undefined
Новости

Во Франции арестовали 18-летнего уроженца Чечни за подготовку теракта на Олимпиаде

По версии МВД, молодой человек собирался напасть на зрителей и полицейских и «умереть мученической смертью»

Сотрудники главного управления внутренней безопасности МВД Франции задержали в Сент-Этьене 18-летнего уроженца Чечни по обвинению в подготовке теракта на Олимпиаде. В этом городе должны пройти футбольные соревнования Игр. Задержанного заключили под стражу.


Россиянина задержали 22 мая. Он планировал напасть на зрителей и полицейских на стадионе «Жоффруа Гишар» и «умереть мученической смертью», сказано в сообщении МВД Франции. Глава ведомства Жеральд Дарманен заявил, что это первое предотвращенное нападение в преддверии Олимпийских игр и 50-е с 2017 года.


Молодого человека задержали дома, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник. 26 мая его обвинили в создании в организации террористического сообщества с целью подготовки преступлений, причиняющих вред людям, рассказали в Национальной антитеррористической прокуратуре. По информации телеканала, россиянин отрицает вину.


Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Футбольные соревнования пройдут с 24 по 31 июля.

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#терроризм #чечня #теракт #франция #олимпиада
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