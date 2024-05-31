Екатерину Дунцову и движение жен мобилизованных «Путь домой» признали иноагентами

Недопущенная до выборов президента России в качестве кандидата Екатерина Дунцова включена в реестр иностранных агентов. Об этом свидетельствует обновленный список на сайте Минюста РФ. Причиной включения ее в реестр значится «распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России».





Помимо этого, она выступала против СВО, сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной на территории России, являлась участницей проекта, один из организаторов которого включен в реестр иноагентов, участвовала в качестве респондента на площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ, а также в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов.





В реестр внесли интернет-проект SOTA, политиков Марину Литвинович и Павла Иванова, лидера движения «Путь домой» Марию Андрееву и само ее движение, а также проект Republic.





Минюст впервые более чем за месяц обновил реестр иноагентов. В последний раз список дополнялся 13 апреля, когда в него включили основателя «Зоны солидарности» Ивана Асташина, политика Николая Кузьмина и ряд других лиц. Всего в реестре свыше 800 людей и организаций.